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Haberler Galatasaray Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Başakşehir maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 08:46
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Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – PSİKOLOJİK BERABERLİK

Okan Buruk'un derin rotasyona gitmesi Galatasaray'ı oyun olarak olumsuz etkiledi.
Başakşehir küçümsenecek bir takım değil ki... Çağdaş Hoca'nın, hafta sonu ligde Galatasaray ile oynayacak olmasına rağmen kupaya ideal kadrosuyla çıkması çok doğru bir hamleydi.
Okan Buruk'un son iki lig maçını kazanmış kadrodan 9 oyuncuyu kesip Sanchez ve Abdülkerim ikilisini sahaya sürmesi G.Saray'a yetmedi.

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Özellikle ilk yarıda sarı-kırmızılı futbolcular oynama alışkanlıkları olmadığı için birbirleriyle sahada uyum sağlayamadı. Ligde uzun soluklu görev almayan iki genç oyuncu Efe Akman ve Yusuf Demir'in birlikte sahada olmaları G.Saray'ı eksik oynattı.
Torreira-Sara ikilisi G.Saray'ın kalbidir. Maç eksiği olan Kerem Demirbay kopuk kopuktu, etkili olamadı. Boyu ve fizik gücü yetersiz olan Jelert'in rakibe baskı yapamadığı iki pozisyonda G.Saray golleri yedi.

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Okan Hoca rotasyonlu kadronun Başakşehir ile baş edemeyeceğini gördü. İkinci yarı Mertens ve Yunus'u oyuna olarak hücuma zenginlik kazandırdı. Ardından yüreğiyle oynayan, mücadele gücü yüksek Barış ve maestro Gabriel Sara'nın girmesi, G.Saray'ı toparladığı gibi oyun ve hücum üstünlüğünü eline geçirmesini sağladı.
G.Saray adına Başakşehir'e kaybetmemek ve geriden gelip skora ortak olmak pazar günkü lig maçına psikolojik olarak güçlü çıkmasını sağlayacaktır.

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU – SUDAN ÇIKMIŞ BALIK

Hafta sonu ligde tekrar karşılaşacak olan 2 takımın kupa maçına Galatasaray 9 rotasyon ve 3'lü savunma ile başladı.
Kanatları hiç etkili olmadı. Birebir eşleşen oyuncuların mücadelesi yüksekti. Başakşehir in hücumda çoğalan Piatek ve Deniz Türüç gibi kaliteli ayakları, bu 3'lü savunma açıklarını iyi kullandı.

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Çekişmeli tempolu bir ilk yarıda daha fazla net pozisyon ve gol bulan taraf Başakşehir oldu. Okan hoca baktı ki pabuç pahalı, ikinci yarı değişikliklere gitti. Esas çocukları oyuna aldı. Önde basıp, o ölümcül baskıyı kurdu beraberlik golü geldi.
Lakin savunma güvenliğini unuttuğu anlarda Başakşehir ikinci golü buldu.

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın her zamanki gibi yediğinden fazlasını atan oyun anlayışı ve yüksek temposu beraberliği getirdi ancak Batsuhayi penaltıyı kaçırınca galibiyet gelmedi.
Hakem Ali ŞANSALAN daha ilk dakikada Efe Akman'a yaptığı eylemden dolayı Crespo'ya sarı çıkarmalıydı, göstermedi.

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

29. dakikada Galatasaray ceza alanı içinde Abdülkerim topa vuruyor.
Devamında Crespo'ya kontrolsüz girişi penaltı ve top için mücadele olduğundan sarı kart olmalıydı ama VAR'lı sisteme alışık olan hakemlerimiz böyle durumlarda sudan çıkmış balığa döndükleri için çözemiyorlar.
Şansalan da çözemedi, devam ettirdi.

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Çağdaş Atan'ın oyunda kalmış olması hakemlerin basiretsizliği.
Hakemin verdiği, vermediği fauller oyunun gerilmesine neden oldu. Sarısı olan Batshuayi hakemi alkışladı, ikinci sarıdan ihraç edemedi.
71. dakikada Kerem, 72. dakikada Barış ile Galatasaray penaltı bekledi devam kararı doğru. 84. dakikada 1 numaralı yardımcının ofsaytı hatalı. 86. dakikada Onur'un ihracı doğru.
Uzatmalarda Galatasaray'ın penaltısı doğruydu. Aralık ayından bu yana hiç boşu olmayan hakemin zihinsel ve fiziksel yorgunluğu var. Yöneten değil kendine özgü tarzı ile idare eden hakem görüntüsündeydi.

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