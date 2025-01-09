Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Özellikle ilk yarıda sarı-kırmızılı futbolcular oynama alışkanlıkları olmadığı için birbirleriyle sahada uyum sağlayamadı. Ligde uzun soluklu görev almayan iki genç oyuncu Efe Akman ve Yusuf Demir'in birlikte sahada olmaları G.Saray'ı eksik oynattı.

Torreira-Sara ikilisi G.Saray'ın kalbidir. Maç eksiği olan Kerem Demirbay kopuk kopuktu, etkili olamadı. Boyu ve fizik gücü yetersiz olan Jelert'in rakibe baskı yapamadığı iki pozisyonda G.Saray golleri yedi.

