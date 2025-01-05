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Haberler Galatasaray Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek sezonun ikinci yarısına 3 puanla başladı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 09:15
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Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı kazanan taraf, 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Victor Osimhen (p) ve 61. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

Göztepe'nin 27. dakikada Romulo ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

Galatasaray bu sonuçla puanını 47'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Göztepe ise 28 puanda kaldı.

Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Göztepe maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - ZOR MAÇTA ALTIN DEĞERİNDE GALİBİYET

RAMS Park'ta dün gece atmosferi yüksek, her yönüyle ilginç bir 90 dakika izledik. Göztepe, birinci sınıf oyunculara sahip değil ama çok koşan, çok atletik bir takım.

Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

Galatasaray bana göre uzun zamandır kendi sahasında ilk defa pozisyon açısından en kısır maçını yaşadı. Ama bunun nedenleri Galatasaray'ın kötü oynaması değil, rakibin temaslı ve tempolu oyunuydu.

Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

Aslında zor maçta alınan 3 puan bana göre altın değerinde. Çünkü son saniyedeki Batshuayi'nin pozisyonunu saymazsak Galatasaray'ın 2 gol dışında pozisyonu yok.

Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

Her zaman yeri geldikçe vurguluyorum, ligimizin temposu düşük. Çok sayıda takımın da kadroları çok yetersiz. Dün sahada diri, koşan, baskı yapan bir Göztepe olunca Galatasaray'ın ileri ucu tamamen düşük performans gösterdi. Barış, kuvvetli oyuncular karşısında fiziki ağırlığını sahneye koyamadı. En önemli oyunculardan biri olan Yunus, attığı güzel golün dışında sahada yoktu. Dolayısıyla Osimhen de attığı penaltı golünün dışında yokları oynadı. Galatasaray'ın bana göre en önemli artısı, yediği gol dışında kale önü tehlikesi çok yaşamamasıydı.

Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

Sonuçta Galatasaray 3 puanı aldı. Ancak Göztepe teknik direktörünün de çok önemli taktik planının hakkını verelim. Galatasaray'ın avatajı, bilhassa kendi sahasında ön alan baskısı. Ama Göztepe kalecisi de dahil olmak üzere her geride kazandığı topları uzun kullanarak bu alışılmış pozisyon üretme şansını yok etti.

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