Ömer Üründül Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

Her zaman yeri geldikçe vurguluyorum, ligimizin temposu düşük. Çok sayıda takımın da kadroları çok yetersiz. Dün sahada diri, koşan, baskı yapan bir Göztepe olunca Galatasaray'ın ileri ucu tamamen düşük performans gösterdi. Barış, kuvvetli oyuncular karşısında fiziki ağırlığını sahneye koyamadı. En önemli oyunculardan biri olan Yunus, attığı güzel golün dışında sahada yoktu. Dolayısıyla Osimhen de attığı penaltı golünün dışında yokları oynadı. Galatasaray'ın bana göre en önemli artısı, yediği gol dışında kale önü tehlikesi çok yaşamamasıydı.