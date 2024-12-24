TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Dybala şoku! Teklifi ret mi etti?
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılıların son olarak Dybala ile temasları ortaya çıkmış ve taraftarlar heyecanlanmıştı. Açıklanması beklenen transferde flaş gelişmeler yaşandı. İşte Galatasaray'a Dybala'dan kötü haber... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 18:24 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 18:29
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı AKDERE'nin Tutto Sport'tan derlediği habere göre Dybala'nın Roma'da belirsizliğini koruyan geleceği ile ilgili karar verildi.
Haberde belirtilene göre 31 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifini reddetme eğiliminde ve Serie A ekibi, yıldız futbolcu ile sözleşme yenilemek üzere adım atmaya hazırlanıyor.
Bu sezon Roma ile 6 maçta en az 45 dakika daha sahada kalması durumunda kontratı yenilenecek olan Dybala, koşullar sağlanırsa 2026'ya kadar Roma'da kalmaya devam edecek.
Böylelikle Arjantinli, Galatasaray'ın 2027'ye kadar sezon başına 10 milyon Euro maaş teklifini reddederek güncel takımında 2 sene daha kalacak ve senelik 9 milyon Euro maaşa razı gelecek.
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