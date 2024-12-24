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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Dybala şoku! Teklifi ret mi etti?

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Dybala şoku! Teklifi ret mi etti?

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılıların son olarak Dybala ile temasları ortaya çıkmış ve taraftarlar heyecanlanmıştı. Açıklanması beklenen transferde flaş gelişmeler yaşandı. İşte Galatasaray'a Dybala'dan kötü haber... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 18:24 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 18:29
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Dybala şoku! Teklifi ret mi etti?

Sezonun ikinci yarısında taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen Galatasaray'da gündem Paulo Dybala.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Dybala şoku! Teklifi ret mi etti?

Trabzonspor derbisinde oyuncunun menajeri ile görüşerek maçı birlikte izleyen sarı kırmızılı yönetim, transferi bitirmek için Roma ile temas halinde.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Dybala şoku! Teklifi ret mi etti?

Sözleşmesi 31 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan yıldız Arjantinli için Cimbom'un 10 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ortaya çıkmışken transferde üzücü bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Dybala şoku! Teklifi ret mi etti?

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı AKDERE'nin Tutto Sport'tan derlediği habere göre Dybala'nın Roma'da belirsizliğini koruyan geleceği ile ilgili karar verildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Dybala şoku! Teklifi ret mi etti?

Haberde belirtilene göre 31 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifini reddetme eğiliminde ve Serie A ekibi, yıldız futbolcu ile sözleşme yenilemek üzere adım atmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Dybala şoku! Teklifi ret mi etti?

Bu sezon Roma ile 6 maçta en az 45 dakika daha sahada kalması durumunda kontratı yenilenecek olan Dybala, koşullar sağlanırsa 2026'ya kadar Roma'da kalmaya devam edecek.

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