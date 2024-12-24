TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Dybala şoku! Teklifi ret mi etti?

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı AKDERE'nin Tutto Sport'tan derlediği habere göre Dybala'nın Roma'da belirsizliğini koruyan geleceği ile ilgili karar verildi.

Haberde belirtilene göre 31 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifini reddetme eğiliminde ve Serie A ekibi, yıldız futbolcu ile sözleşme yenilemek üzere adım atmaya hazırlanıyor.