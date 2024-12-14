Play-off garanti

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Malmö'yle deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve puanını 12'ye yükseltti. Sıralamada da 7'nci basamakta yer alan sarıkırmızılılar, bitime iki hafta kala play-off'ta yer almayı garantiledi. UEFA konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'nun ardından Anderlecht, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Lazio, Lyon ve Manchester United, ilk 24'te tamamlamayı garantiledi" ifadelerine yer verdi. Sarı-kırmızılılar, hiçbir şekilde turnuvaya veda etmiyor. Ancak Galatasaray'ın hedefi; ilk 8... Son iki maç öncesinde Galatasaray'ın direkt çeyrek finale kalma ihtimali yüzde 66 olarak belirtildi. Okan Buruk'un öğrencileri; 21 Ocak 2025'te RAMS Park'ta Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Cimbom, ligin son mücadelesinde de Hollanda devi Ajax'a misafir olacak. Ajax, Beşiktaş'la da karşılaşmış ve maçı evinde 4-0 kazanmıştı.

G.SARAY NASIL SON 24'E KALDI

8 puanlı Union Saint Gilloise ile 25. sıradaki 7 puanlı Braga arasında oynanacak maç nedeniyle, 12 ve üzeri puan alan takımlar ilk 24'ü garantiledi. Union SG'nin kazanması halinde Braga en fazla 10 puan toplayabilecek. Braga kazanırsa, Union SG en fazla 11 puan toplayabilecek.