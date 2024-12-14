  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Play-off garanti

Play-off garanti

UEFA, 6’ncı hafta maçlarının ardından Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde play-off’a kalmayı garantilediğini açıkladı. Aslan’ın ilk 8’de olma ihtimali ise yüzde 66

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Play-off garanti

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Malmö'yle deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve puanını 12'ye yükseltti. Sıralamada da 7'nci basamakta yer alan sarıkırmızılılar, bitime iki hafta kala play-off'ta yer almayı garantiledi. UEFA konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'nun ardından Anderlecht, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Lazio, Lyon ve Manchester United, ilk 24'te tamamlamayı garantiledi" ifadelerine yer verdi. Sarı-kırmızılılar, hiçbir şekilde turnuvaya veda etmiyor. Ancak Galatasaray'ın hedefi; ilk 8... Son iki maç öncesinde Galatasaray'ın direkt çeyrek finale kalma ihtimali yüzde 66 olarak belirtildi. Okan Buruk'un öğrencileri; 21 Ocak 2025'te RAMS Park'ta Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Cimbom, ligin son mücadelesinde de Hollanda devi Ajax'a misafir olacak. Ajax, Beşiktaş'la da karşılaşmış ve maçı evinde 4-0 kazanmıştı.

G.SARAY NASIL SON 24'E KALDI

8 puanlı Union Saint Gilloise ile 25. sıradaki 7 puanlı Braga arasında oynanacak maç nedeniyle, 12 ve üzeri puan alan takımlar ilk 24'ü garantiledi. Union SG'nin kazanması halinde Braga en fazla 10 puan toplayabilecek. Braga kazanırsa, Union SG en fazla 11 puan toplayabilecek.

G.Saray'dan İtalyan yıldıza teklif!
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
Hüseyin Avni Danyal: Oyuncunun gerçek performansını televizyonda değil, sahnede görürsünüz!
Esad'ın kaçışında yeni detaylar ortaya çıktı: Ailesini bile kandırmış!
Osimhen'de flaş gelişme! Trabzonspor maçında...
Yönetimden flaş karar! F.Bahçe Başakşehir'i yenerse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 14 Aralık Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 14 Aralık Cumartesi 08:10
TOGG Bursa’ya sponsor oldu TOGG Bursa’ya sponsor oldu 01:02
Tarzan’dan altın vuruş Tarzan’dan altın vuruş 00:59
Adana fırtınası Adana fırtınası 00:58
Sahasında da Paşa Sahasında da Paşa 00:58
Bodrum mutlu Bodrum mutlu 00:57
Daha Eski
Anadolu Efes Ataman’ın PANA’sına acımadı: 93-67 Anadolu Efes Ataman’ın PANA’sına acımadı: 93-67 00:54
Bülent Uygun: Yediğimiz golden sonra düştük Bülent Uygun: Yediğimiz golden sonra düştük 00:16
Ergin Ataman: Berbat bir basketbol oynadık Ergin Ataman: Berbat bir basketbol oynadık 00:16
Mijatovic: Kendimize inanmaya devam etmeliyiz Mijatovic: Kendimize inanmaya devam etmeliyiz 00:16
Bülent Uygun: Yediğimiz golden sonra düştük Bülent Uygun: Yediğimiz golden sonra düştük 00:15
G.Saray Bursa'da farklı kazandı! G.Saray Bursa'da farklı kazandı! 00:14