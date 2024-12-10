Böyle rezalet görülmedi

Sivasspor maçında hakem Turgut Doman'ın sergilediği kötü yönetimin yankıları devam ediyor. Galatasaray'da dün voleybol takımı için Kayakapı ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan Mehmet Cibara, MHK'yi hedef aldı. Son yıllarda yaşanan en büyük rezalete tanıklık ettiklerini belirten Cibara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de son 10 yıldır yaşadığımız rezaleti hiçbir zaman yaşamadık. Ortada bir gerçek var. Hiç kimse bu hakemlerden memnun değil. Farklı maçlardan birçok pozisyonu örnek gösterebiliriz. MHK Başkanı hemen istifa etmeli veya el çektirilmelidir. Tüm kulüpler bu durumdan rahatsız. Ayrıca Kulüpler Birliği ne işe yarar? Son olarak geçenlerde toplanıldı. TFF Başkanı'nın kulübümüzü hedef alarak konuşmalarıyla ilgili olarak tek bir açıklama yapmadılar. Hakemler neden doğru kararları veremiyor? AVM'lerde tokat yemekten mi çekiniyor bu arkadaşlar? Yoksa emekliliğiyle alakalı başka planları mı var."