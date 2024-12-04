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Haberler Galatasaray Junichi Inamoto emeklilik kararı aldı

Junichi Inamoto emeklilik kararı aldı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Japon futbolcu Junichi Inamoto, 45 yaşında emeklilik kararı aldığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 14:05
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Junichi Inamoto emeklilik kararı aldı

Japon futbolcu Junichi Inamoto aktif futbol kariyerini noktaladı. Sosyal medya hesabından forma giydiği kulüplerin olduğu bir görsel paylaşan Inamoto, 'Teşekkürler futbol' notunu da ekleyerek emeklilik kararını duyurdu.

45 yaşında futbolu bırakan Junichi Inamoto kariyerinde; Gamba Osaka, Arsenal, Fulham, West Bromwich Albion, Cardiff City, Galatasaray, Eintracht Frankfurt, Rennes, Kawasaki Frontale, Hokkaido Consadole Sapporo, SC Sagamihara ve Nankatsu SC takımlarında oynadı.

2006-2007 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Inamoto 34 resmi maçta, 1 gol kaydetti.

Junichi Inamoto ayrıca Türkiye'de ve Premier Lig'de forma giyen ilk Japon futbolcu olmuştu.

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