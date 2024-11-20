Hareketli ocak

Sarı-kırmızılılarkadrosunu hem güçlendirecekhem de bazı isimlerlevedalaşarak kadroda yeraçacak. Özellikle yabancıkontenjanını düşünen Aslan'dabuna göre hareketedilecek. Şu anda forvet,kanat ve savunmada bekleretakviye düşünen Cimbom'dagidecekler de netleşecek.Yusuf Demir veElias Jelert'in kiralık verilmesibeklenirken; OlympiqueLyon'dan döneceğibelirtilen Zaha'nın da farklıbir takıma tekrar kiralık gönderileceğiaktarıldı. HakimZiyech'in de bonservisiylegidebileceği vurgulandı. İhtiyaçhalinde stoper bölgesinede hamle gelebilir.