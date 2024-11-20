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Haberler Galatasaray Hareketli ocak

Hareketli ocak

Galatasaray'da ara transfer döneminde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Hareketli ocak
Sarı-kırmızılılar kadrosunu hem güçlendirecek hem de bazı isimlerle vedalaşarak kadroda yer açacak. Özellikle yabancı kontenjanını düşünen Aslan'da buna göre hareket edilecek. Şu anda forvet, kanat ve savunmada beklere takviye düşünen Cimbom'da gidecekler de netleşecek. Yusuf Demir ve Elias Jelert'in kiralık verilmesi beklenirken; Olympique Lyon'dan döneceği belirtilen Zaha'nın da farklı bir takıma tekrar kiralık gönderileceği aktarıldı. Hakim Ziyech'in de bonservisiyle gidebileceği vurgulandı. İhtiyaç halinde stoper bölgesine de hamle gelebilir.
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