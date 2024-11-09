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Haberler Galatasaray Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

İtalya Ligi takımlarından Napoli, Galatasaray'dan sürpriz bir isim için harekete geçti. Çizme ekibinin bu hamlesi, Osimhen'in bonservisinin alınmasında da kolaylık sağlayabilir. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 10:51
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Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

Sarı kırmızılılar son olarak Premier Lig ekibi Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

Cimbom güçlü rakibini 3-2 yenerek flaş bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

Galatasaray'da birçok futbolcu ise sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

Yönetim, transfer döneminde Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu örneklerinde olduğu gibi ciddi satışlar yapabilir.

Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

Öte yandan yapılacak bu satışlar Osimhen transferi için de önemli bir kapı açabilir.

Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

İşte ayrıntılar...

Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

TRANSFERDE YUNUS AKGÜN BOMBASI!

Galatasaray'da Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın ardından gol krallığında zirvede yer almıştı.

Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

Porto'dan Omorodion ve Olympiakos'tan El Kaabi de 4'er golle Yunus'un yanında bulunuyor.

Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

Sabah'ın haberine göre ise 24 yaşındaki sağ kanadın başarılı performansı sonrasında talipleri de arttı...

Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

Milli oyuncu için Napoli, dirsek temasına geçerken devre arasında teklif yapabileceği iddia edildi.

Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...

Böyle bir hamlede ise Galatasaray, Osimhen için para artı takas formülünü sunacak.

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