Napoli Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferde Osimhen ve domino etkisi...
İtalya Ligi takımlarından Napoli, Galatasaray'dan sürpriz bir isim için harekete geçti. Çizme ekibinin bu hamlesi, Osimhen'in bonservisinin alınmasında da kolaylık sağlayabilir. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'da birçok futbolcu ise sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Yönetim, transfer döneminde Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu örneklerinde olduğu gibi ciddi satışlar yapabilir.
Öte yandan yapılacak bu satışlar Osimhen transferi için de önemli bir kapı açabilir.
İşte ayrıntılar...
TRANSFERDE YUNUS AKGÜN BOMBASI!
Galatasaray'da Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın ardından gol krallığında zirvede yer almıştı.
Porto'dan Omorodion ve Olympiakos'tan El Kaabi de 4'er golle Yunus'un yanında bulunuyor.
Sabah'ın haberine göre ise 24 yaşındaki sağ kanadın başarılı performansı sonrasında talipleri de arttı...
Milli oyuncu için Napoli, dirsek temasına geçerken devre arasında teklif yapabileceği iddia edildi.
Böyle bir hamlede ise Galatasaray, Osimhen için para artı takas formülünü sunacak.
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