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Haberler Galatasaray Osimhen'in futbol sanatı

Osimhen'in futbol sanatı

UEFA Avrupa Ligi’nde Victor Osimhen fırtınası esti. Kaydettiği 2 golün yanı sıra performansı, mücadelesi ve hırsıyla ayakta alkışlanan Nijeryalı yıldız kalitesini gösterdi, zaferi getirdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Osimhen'in futbol sanatı

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Tottenham'ı 3-2 ile geçen Galatasaray'da Victor Osimhen'in resitali vardı. Nijeryalı forvet, Tottenham filelerine gönderdiği 2 golle galibiyeti hazırladı. Dünyaca ünlü yıldız, attığı goller kadar mücadelesi, hırsı ve performansıyla kalitesini gösterdi. Avrupa'nın elit forvetleri arasında olan Osimhen, tarihi zaferin mimarı oldu. Başarılı futbolcu saha içi liderliğiyle de farkını gösterdi.

AVRUPA'DA İLK SEVİNCİ

VICTOR Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa Ligi'nde de ilk kez gol sevinci yaşadı. Daha önce PAOK ve Elfsborg maçlarında forma giyen Osimhen, Tottenham karşılaşmasında sessizliğini bozdu. İngiliz ekibinin ağlarına iki gol gönderen dünyaca ünlü forvet, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ilk kez bir maçın ilk yarısında iki gol attı. Öte yandan 25 yaşındaki yıldız maç boyunca 5 kez de net fırsattan faydalanamadı.

"TEBRİK EDİYORUM"

Victor Osimhen müthiş zaferin ardından takımı öne çıkardı. Osimhen, "Tottenham çok zor bir rakipti, takımımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 2 golüm tabii ki önemli benim için ama umarım İcardi'nin sakatlığı ciddi değildir. Bu birlikteliği sürdürmeliyiz" dedi.

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