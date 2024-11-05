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Hem lig hem Avrupa
Başkan Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla yemek yedi. Özbek'in, "Güzel bir hava yakaladık. Mutluluğunuzu gözlerinizden okuyorum. Antrenmandaki hırsınız ve ciddiyetiniz beni umutlandırdı. Bizim için hem ligde mutlu sona ulaşmak hem de Avrupa'da başarılar yakalamak önemli. Kaliteli bir kadromuz var ve Avrupa'da da beklentilerimiz çok yüksek" dediği belirtildi.
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