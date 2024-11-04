  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Tottenham mesaisi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 15:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Tottenham mesaisi!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdiği aktarıldı.

Öte yandan antrenman öncesinde genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın doğum gününün kutlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Ünlü menajerden flaş Mourinho itirafı!
F.Bahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim!
DİĞER
İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer o usta oyuncuymuş!
Başkan Erdoğan'dan 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar
Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor!
TFF'den derbi sonrası flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları başladı Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları başladı 15:41
G.Saray'da Tottenham mesaisi! G.Saray'da Tottenham mesaisi! 15:36
TFF'den derbi sonrası flaş karar! TFF'den derbi sonrası flaş karar! 13:38
Mourinho paylaşımlarına devam ediyor! Mourinho paylaşımlarına devam ediyor! 13:23
Ünlü menajerden flaş Mourinho itirafı! Ünlü menajerden flaş Mourinho itirafı! 12:20
Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman? 11:44
Daha Eski
Real Madrid - Milan maçı ne zaman? Real Madrid - Milan maçı ne zaman? 11:41
Lille - Juventus maçı ne zaman? Lille - Juventus maçı ne zaman? 11:39
Liverpool - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Liverpool - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 11:37
Celtic - Leipzig maçı ne zaman? Celtic - Leipzig maçı ne zaman? 11:34
F.Bahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! F.Bahçe savunmasına geçmişten tanıdık bir isim! 11:32
B. Dortmund - Sturm Graz maçı ne zaman? B. Dortmund - Sturm Graz maçı ne zaman? 11:07