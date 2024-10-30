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Haberler Galatasaray

Galatasaray HDI Sigorta 3-2 Halkbank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-2 yendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 00:11
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Galatasaray HDI Sigorta 3-2 Halkbank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-2 yendi.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Halkbank: 2

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Patry, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Atanasov, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Onur Günaydı, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar)

Halkbank: Sotola, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a, Dick Kooy, Emre Tayaz (Volkan Döne, Oğulcan Yatgın, Berk Dilmenler, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Yiğit Aslan, Deniz İlven)

Setler: 18-25, 25-16, 17-25, 25-12, 18-16

Süre: 126 dakika (27, 25, 25, 23, 26)

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