Derbi şifresi sistemde

Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisine çalışıyor. Teknik ekibiyle beraber derbi planlarını değerlendiren Okan Buruk, birçok formasyon denedi. Cumartesi günkü çift kale maçta dörtlü savunmanın solunda Barış Alper görev yaptı. Mertens yerine de Sallai ilk 11'e girerse, sarı- kırmızılı takım oyun içinde iki farklı dizilişe 3-4-1-2 ve 4-4-2 ile 4-3-2-1'e geçecek. Barış Alper dörtlüde sol bek, üçlü düzende ise sağ kanat olacak. Sallai de 10 numara veya sağ açık olarak şans bulmaya yakın. Hücum hattında da çok sayıda sistem deniyor. Okan Buruk'un elinde İcardi, Osimhen ve Mertens gibi üç tecrübeli yıldız bulunuyor.