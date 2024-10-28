Davinson Sanchez: Çok fazla çalışıyoruz bu konuda!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında dev derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

İyi bir başlangıç yaptık. İyi bir performans çıkardık. İlk yarı fırsatlar vardı, gol de attık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Bu akşam 3 puanı almak önemliydi. Uzun lig maratonunda bu galibiyet çok daha önemli olacak.

Elbette ki Gabriel Sara ile iyi iletişimimiz var. Duran topta Dries ile de uyumluyuz. Sadece ben değil Mauro, Abdülkerim, Osimhen de aynı şekilde etkili. Takım olarak duran toplardan avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz bu konuda.