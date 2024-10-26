Galatasaray'da Okan Buruk bilmecesi! Beşiktaş derbisinde olacak mı?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda kritik mücadele öncesi apandisi patlayan Okan Buruk'un son durumu merak konusu oldu. Tecrübeli hocanın saha kenarında olup olmayacağının detayları haberimizde... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 11:47 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 11:48
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada Okan Buruk'un dün başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.
DERBİYE İRFAN SARALOĞLU HAZIRLAYACAK
Okan Buruk'un yokluğunda Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ı derbiye İrfan Saraloğlu hazırlayacak.
DERBİDE OLMASI BEKLENİYOR
Haberde Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde saha kenarında olmasının beklendiği vurgulandı.
Yine de Okan Buruk'un yarın kontrollerden geçeceği ve nihai kararın verileceği belirtildi.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.
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