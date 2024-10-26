Galatasaray'da Okan Buruk bilmecesi! Beşiktaş derbisinde olacak mı?

Okan Buruk'un rahatsızlığı sonrası Galatasaray'ı Beşiktaş derbisine hazırlayacak isim taraftarlarca merak konusu oldu. Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde saha kenarında olup olmayacağı da bir diğer konu. İşte merak edilen soruların cevapları...