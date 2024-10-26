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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Okan Buruk bilmecesi! Beşiktaş derbisinde olacak mı?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda kritik mücadele öncesi apandisi patlayan Okan Buruk'un son durumu merak konusu oldu. Tecrübeli hocanın saha kenarında olup olmayacağının detayları haberimizde... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 11:47 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 11:48
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Galatasaray'da Okan Buruk bilmecesi! Beşiktaş derbisinde olacak mı?

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a Okan Buruk'tan kötü haber geldi. Apandisiti patlayan 51 yaşındaki teknik adam, ameliyat oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk bilmecesi! Beşiktaş derbisinde olacak mı?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Okan Buruk'un dün başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Galatasaray'da Okan Buruk bilmecesi! Beşiktaş derbisinde olacak mı?

Okan Buruk'un rahatsızlığı sonrası Galatasaray'ı Beşiktaş derbisine hazırlayacak isim taraftarlarca merak konusu oldu. Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde saha kenarında olup olmayacağı da bir diğer konu. İşte merak edilen soruların cevapları...

Galatasaray'da Okan Buruk bilmecesi! Beşiktaş derbisinde olacak mı?

DERBİYE İRFAN SARALOĞLU HAZIRLAYACAK

Okan Buruk'un yokluğunda Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ı derbiye İrfan Saraloğlu hazırlayacak.

Galatasaray'da Okan Buruk bilmecesi! Beşiktaş derbisinde olacak mı?

DERBİDE OLMASI BEKLENİYOR

Haberde Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde saha kenarında olmasının beklendiği vurgulandı.

Galatasaray'da Okan Buruk bilmecesi! Beşiktaş derbisinde olacak mı?

Yine de Okan Buruk'un yarın kontrollerden geçeceği ve nihai kararın verileceği belirtildi.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

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