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Haberler Galatasaray

Okan Buruk: Yine aynı hatalar...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 20:23 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 20:40
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Okan Buruk: Yine aynı hatalar...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"Oyun istediğimiz gibi oldu. İlk defa 3-4-1-2 sistemiyle oynadık. İki antrenmanla bunu yaptık. İlk yarıda bütün her şeyi doğru yaptık. 4 gol attık ama 8-9 da olabilirdi skor. İkinci yarı bir anda 3-1 oldu. Şanssız bir penaltıyla 3-2 olunca ister istemez korku oldu. Ne kadar gol yersek yiyelim top hep bizdeydi. Rakibin tehlikeli atakları oldu ve buradan 3 gol buldular. Bazen garanti oynamamız gerekiyor. Maçın büyük bölümünde doğru işler yaptık. Oyundan ve gollerden memnunum. Ben bardağın dolu tarafına bakacağım."

"Bugün üzücü bir gün. Terör saldırısı haberi bizi derinden yaraladı. İnşallah tekrar yaşamadığımız şeyler olsun."

"Maç maç değerlendiriyoruz. Bu senaryo işleyen bir senaryoydu. İlerleyen maçlarda da deneyeceğiz. Genel olarak işleyen bir sistem oldu. Bu güçlü sistemi de ilerleyen maçlarda düşüneceğiz."

"İlk yarı fazla pozisyon vermedik. Rakibimiz bütün maç uzun topla oynadı. Biz hep pasla çıkan, pası deneyen takımız. Son iki lig maçında gol yememiştik. Bugün yediğimiz gollerde şanssızlık da oluyor. Barış'ın el pozisyonu mesela... Onun dışında attığımız goller beni mutlu ediyor. Ligde ve burada 3 gol ortalamasıyla gidiyoruz. Bu da ne kadar etkili olduğumuzu gösteriyor. RFS maçında da 2-3 pozisyon verdik ama hepsi gol oldu. Bugün de aynı şekilde. Buralarda biraz daha dikkatli olmamız lazım. Daha iyisini yapacak kalitemiz var. Bu hatalar yorgunlukla da birleşebiliyor ama oyuncularımın performansından memnunum."

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