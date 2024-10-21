Bu Zorro mu? Hayır Osimhen!

Osimhen'in golü Avrupa'yı salladı. A Bola, Osimhen'i maskeli kahraman Zorro'ya benzetti.
Manşetler şöyle: IL MATTINO: "Osimhen'e bak Napoli! Nijeryalı yıldız Antalyaspor ağlarına harika bir röveşata golü kaydetti."
AS: "Osimhen, Türkiye Süper Ligi'nde yılın golünü kaydetti."
A BOLA: "Bu bir uçan bisiklet mi? Bu, Zorro mu? Hayır, bu Osimhen!"
AREANAPOLI: "Muhteşem Osimhen'den 2.5 metre yüksekte enfes röveşata. İnsanüstü!"
FOOT MERCATO: "Osimhen'den harika dönüş! Sakatlıktan kurtulan golcü, Antalyaspor ağlarına enfes bir röveşata golü attı."
ISTMANIA: "Osimhen'in ağızları açık bırakan röveşata golü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi."
CORRIERE DELLO SPORT: "Osimhen süper bir röveşata golü attı ve Mertens'e koştu." PNO: "Sakatlıktan dönen Osimhen akıllara zarar bir röveşata golü attı."
"Osimhen'in muazzam röveşata golü mutlaka Puskas Ödülü'ne aday olacaktır."