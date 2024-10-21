  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Bu Zorro mu? Hayır Osimhen!

Osimhen'in golü Avrupa'yı salladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bu Zorro mu? Hayır Osimhen!

Osimhen'in golü Avrupa'yı salladı. A Bola, Osimhen'i maskeli kahraman Zorro'ya benzetti.

Manşetler şöyle: IL MATTINO: "Osimhen'e bak Napoli! Nijeryalı yıldız Antalyaspor ağlarına harika bir röveşata golü kaydetti."

AS: "Osimhen, Türkiye Süper Ligi'nde yılın golünü kaydetti."

A BOLA: "Bu bir uçan bisiklet mi? Bu, Zorro mu? Hayır, bu Osimhen!"

AREANAPOLI: "Muhteşem Osimhen'den 2.5 metre yüksekte enfes röveşata. İnsanüstü!"

FOOT MERCATO: "Osimhen'den harika dönüş! Sakatlıktan kurtulan golcü, Antalyaspor ağlarına enfes bir röveşata golü attı."

ISTMANIA: "Osimhen'in ağızları açık bırakan röveşata golü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi."

CORRIERE DELLO SPORT: "Osimhen süper bir röveşata golü attı ve Mertens'e koştu." PNO: "Sakatlıktan dönen Osimhen akıllara zarar bir röveşata golü attı."

NOTICIASAOMINUTO:

"Osimhen'in muazzam röveşata golü mutlaka Puskas Ödülü'ne aday olacaktır."

Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..."
Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya flaş eleştiri!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya olay sözler! Sosyal medyada büyük tepki...
CHP ilk 4 maddeye dokunmaya niyetlendi! Ekrem’in barosunun ağzındaki bakla: Türkiye bölünsün, eşcinsellik ve ateistlik gelsin | Mansur fena girişti
F.Bahçe 88'de yıkıldı!
F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..." Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..." 00:05
F.Bahçe 88'de yıkıldı! F.Bahçe 88'de yıkıldı! 00:05
F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon 00:05
F.Bahçe Samsun'da kayıp! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Samsun'da kayıp! İşte güncel puan durumu 00:05
Kasımpaşa Alanya'da kazandı! Kasımpaşa Alanya'da kazandı! 00:05
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 00:05
Daha Eski
Gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Gol ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:05
Van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı? Van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı? 00:05
Kartal derbi öncesi moral depoladı Kartal derbi öncesi moral depoladı 00:05
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:05
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:05
Osimhen az kalsın Ronaldo'yu geçiyordu! Osimhen az kalsın Ronaldo'yu geçiyordu! 00:05