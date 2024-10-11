Zirvenin tek sahibi

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu yıl da zirveyi kaptırmadı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk 8 haftada topladığı 22 puanla milli araya liderlik koltuğunda girdi. Rakamlar, Aslan'ın performansının sırrının hücumda yattığını ortaya koydu. Maç başına 3 gol atan Galatasaray, hücum istatistiklerinde ligdeki rakiplerini geride bırakmasını bildi.

LİDERLİK TESADÜF DEĞİL!

Okan Buruk ve öğrencileri, maç başı rakip ceza sahasında topla buluşma (31,2) gol beklentisi (16), penaltısız gol beklentisi (14,5), yaratılan net şans (49) ve maç başı isabetli şut (6,8) gibi istatistiklerde zirveyi kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, bitiricilik yüzdesinde (%17,6) Süper Lig'in en iyisi oldu. Böylece 8 maçın 7'sini kazanan ve 22 puan toplayan Galatasaray'ın neden zirvede olduğu kanıtlanmış oldu.