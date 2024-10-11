  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Zirvenin tek sahibi

22 puanla liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk’un öğrencileri, Süper Lig’in ilk 8 haftasında istatistikleri alt üst etti. Maç başı 3 gol atan Aslan; şans yaratma, ceza sahasında topla buluşma, gol beklentisi ve bitiricilikle farkını ortaya koydu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zirvenin tek sahibi

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu yıl da zirveyi kaptırmadı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk 8 haftada topladığı 22 puanla milli araya liderlik koltuğunda girdi. Rakamlar, Aslan'ın performansının sırrının hücumda yattığını ortaya koydu. Maç başına 3 gol atan Galatasaray, hücum istatistiklerinde ligdeki rakiplerini geride bırakmasını bildi.

LİDERLİK TESADÜF DEĞİL!

Okan Buruk ve öğrencileri, maç başı rakip ceza sahasında topla buluşma (31,2) gol beklentisi (16), penaltısız gol beklentisi (14,5), yaratılan net şans (49) ve maç başı isabetli şut (6,8) gibi istatistiklerde zirveyi kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, bitiricilik yüzdesinde (%17,6) Süper Lig'in en iyisi oldu. Böylece 8 maçın 7'sini kazanan ve 22 puan toplayan Galatasaray'ın neden zirvede olduğu kanıtlanmış oldu.

G.Saray'dan orta sahaya bir dinamo daha!
Mourinho o isimde ısrarcı! Ön çalışmalar başladı...
DİĞER
O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 yıldız futbolcu…
Rapçi Deha Tuzcu kadın cinayetlerini övdü! Telif bile aldığı ortaya çıktı! Sözde Rapçi Maho G. ise şehitlerimize hakaret etti
F.Bahçe'de Osayi çıkmazı!
Yönetim kesenin ağzını açtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! 00:16
İtalya ve Belçika yenişemedi! İtalya ve Belçika yenişemedi! 00:16
Fransa'dan farklı galibiyet! Fransa'dan farklı galibiyet! 00:16
Beşiktaş İtalya'da kazandı! Beşiktaş İtalya'da kazandı! 00:16
Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! 00:15
Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! 00:14
Daha Eski
İtalya ve Belçika yenişemedi! İtalya ve Belçika yenişemedi! 00:14
Fransa'dan farklı galibiyet! Fransa'dan farklı galibiyet! 00:09
Beşiktaş İtalya'da kazandı! Beşiktaş İtalya'da kazandı! 00:00
F.Bahçe'de Osayi çıkmazı! F.Bahçe'de Osayi çıkmazı! 23:51
Türk derbisini F.Bahçe kazandı! Türk derbisini F.Bahçe kazandı! 23:32
Erciyes uzatmalarda turladı! Erciyes uzatmalarda turladı! 23:32