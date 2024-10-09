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Haberler Galatasaray

Nelsson'un gözü imzada

Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu ile yeni mukavele için önemli mesafe kat edildi. Yaklaşık 2 milyon euro maaş kazanacak Nelsson, artık imzayı atmak için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Nelsson'un gözü imzada
Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu ile yeni mukavele için önemli mesafe kat edildi. Yaklaşık 2 milyon euro maaş kazanacak Nelsson, artık imzayı atmak için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.
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