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Nelsson'un gözü imzada
Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu ile yeni mukavele için önemli mesafe kat edildi. Yaklaşık 2 milyon euro maaş kazanacak Nelsson, artık imzayı atmak için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.
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