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Haberler Galatasaray

Evinde kükreyecek

Galatasaray'ı milli takım arasından sonra zorlu maçlar bekliyor. Sarı-kırmızılı takımın en büyük avantajı ise fikstür olacak. Aslan, milli takım arasından sonra çıkacağı 5 karşılaşmanın 4'ünü evinde oynayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Evinde kükreyecek

Galatasaray'ı milli takım arasından sonra zorlu maçlar bekliyor. Sarı-kırmızılı takımın en büyük avantajı ise fikstür olacak. Aslan, milli takım arasından sonra çıkacağı 5 karşılaşmanın 4'ünü evinde oynayacak. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanıyla birlikte sahalara dönecek. Sarı-kırmızılı takım sonrasında sırasıyla Elfsborg, Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor'u RAMS Park'ta ağırlayacak. Aslan, 23 Kasım'daki Bodrumspor sınavına kadar yaklaşık bir ay boyunca tüm maçlarına iç sahada çıkacak. Aslan, tüm karşılaşmaları kazanmanın planlarını yapıyor. Süper Lig'de 8 maç sonunda 22 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, hem Beşiktaş hem de Samsunspor'u yenerek sıralamada en yakın rakiplerini ekarte etmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise lig aşamasını ilk 8'de bitirmek için Elfsborg ve Tottenham'ı yenmeyi planlıyor.

İKİ MAÇTA İSTANBUL'DA DEĞİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip sezon başından bu yana Süper Lig'de oynadığı 8 maçın 6'sında İstanbul'daydı. Konya ve Adana'ya giden Aslan, Fenerbahçe'ye konuk oldu. 5 maça ise RAMS Park ev sahipliği yaptı.

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