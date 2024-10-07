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Haberler Galatasaray

Tek değişen Muslera

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında rotasyona giden Okan Buruk, Alanyaspor maçında risk almadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Tek değişen Muslera

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında rotasyona giden Okan Buruk, Alanyaspor maçında risk almadı. Tecrübeli çalıştırıcı, RFS deplasmanında sahaya çıkan ilk 11'de sadece tek değişiklik yaptı. Cezası sebebiyle forma giyemeyen Fernando Muslera, ilk 11'e geri döndü. Uruguaylı futbolcunun kaleye geçmesiyle Günay Güvenç yedek kulübesindeki yerine döndü. Hafif sakatlığı bulunan ve son idmana katılan Sallai maç kadrosunda yer alıp sonradan girdi. Sakatlıktan yeni çıkan Hakim Ziyech ise kadroya dahil edilmedi.

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