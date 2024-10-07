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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Senegal basınında yer alan habere göre; 25 yaşındaki futbolcunun ameliyat olacağı belirtildi. Bunun yanı sıra Senegal Futbol Federasyonu'ndan da konuya dair bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 14:23 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 14:30
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Kubilay Açıkgün
Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ismail Jakobs ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

25 yaşındaki oyuncu sezon başında Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya katılmıştı.

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır"

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

"Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur" ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

Senegalli sol bek şu ana kadar sarı kırmızılı formayla 6 maça çıktı.

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

Jakobs oynadığı maçlarda 1 asist yaptı.

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

JAKOBS'TA BEKLENMEDİK GELİŞME!

Öte yandan Galatasaray'ın son oynadığı Alanyaspor müsabakasında 90 dakika forma giyen Jakobs hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

Senegal basınında yer alan habere göre; geçtiğimiz cuma günü ülke milli takımına çağrılan Ismail Jakobs, cumartesi günü Senegal Futbol Federasyonu tarafından sakatlığı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

Ancak Jakobs'un 1 gün sonra Galatasaray formasıyla Alanyaspor maçında 90 dakika süre alması Senegal'de huzursuzluk yarattı.

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

Jakobs'un milli aradan yararlanarak ameliyat olmayı planladığı ve bu yüzden milli takıma katılamayacağı öne sürüldü.

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

Tüm bu yaşananlara rağmen Senegal Futbol Federasyonu'nun kurallara uygun olarak oyuncunun sakatlığının kayda geçirilmesi için Galatasaray'dan daha fazla kanıt beklediği vurgulandı.

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

SENEGAL'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Bunun yanı sıra Senegal Futbol Federasyonu konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Galatasaray kulüp doktorundan, cuma ve cumartesi günü Ismail Jakobs'un sakatlandığı ve Senegal Milli Takımı'na alınamayacağı yönünden bir bildirim aldık"

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

"Bu bilginin ardından federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle sosyal ağlarında oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu"

Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

"Ancak federasyon, Ismail Jakobs'un, Galatasaray tarafından pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve karşılaşmanın tamamında oynadığını fark etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti. Bu durumla ilgisi olmayan Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve pazartesi sabahı milli takıma geri döndü"

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