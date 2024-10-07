Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Senegal basınında yer alan habere göre; 25 yaşındaki futbolcunun ameliyat olacağı belirtildi. Bunun yanı sıra Senegal Futbol Federasyonu'ndan da konuya dair bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 14:23 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 14:30
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"Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur" ifadeleri kullanılmıştı.
Senegalli sol bek şu ana kadar sarı kırmızılı formayla 6 maça çıktı.
Jakobs oynadığı maçlarda 1 asist yaptı.
JAKOBS'TA BEKLENMEDİK GELİŞME!
Öte yandan Galatasaray'ın son oynadığı Alanyaspor müsabakasında 90 dakika forma giyen Jakobs hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Senegal basınında yer alan habere göre; geçtiğimiz cuma günü ülke milli takımına çağrılan Ismail Jakobs, cumartesi günü Senegal Futbol Federasyonu tarafından sakatlığı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Ancak Jakobs'un 1 gün sonra Galatasaray formasıyla Alanyaspor maçında 90 dakika süre alması Senegal'de huzursuzluk yarattı.
Jakobs'un milli aradan yararlanarak ameliyat olmayı planladığı ve bu yüzden milli takıma katılamayacağı öne sürüldü.
Tüm bu yaşananlara rağmen Senegal Futbol Federasyonu'nun kurallara uygun olarak oyuncunun sakatlığının kayda geçirilmesi için Galatasaray'dan daha fazla kanıt beklediği vurgulandı.
SENEGAL'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Bunun yanı sıra Senegal Futbol Federasyonu konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Galatasaray kulüp doktorundan, cuma ve cumartesi günü Ismail Jakobs'un sakatlandığı ve Senegal Milli Takımı'na alınamayacağı yönünden bir bildirim aldık"
"Bu bilginin ardından federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle sosyal ağlarında oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu"
"Ancak federasyon, Ismail Jakobs'un, Galatasaray tarafından pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve karşılaşmanın tamamında oynadığını fark etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti. Bu durumla ilgisi olmayan Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve pazartesi sabahı milli takıma geri döndü"
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