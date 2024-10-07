Galatasaray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?

"Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur" ifadeleri kullanılmıştı.