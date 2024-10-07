GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın ailevi nedenlerden dolayı sarı-kırmızılılardan ayrılacağı iddia edildi. Zaman kaybetmeden yeni kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılarda birçok yıldız ismi takıma kazandıran menajer George Gardi yeniden devreye girdi. İşte Galatasaray'ın gündemindeki isim... (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Sarı-kırmızılılar ile sözleşme yenilemeyen tecrübeli kalecinin ailevi sorunları olduğu ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetim de ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına başladı.
MUSLERA'NIN YERİNE MERET
Takvim'in haberine göre; Cimbom'un hedefindeki isim ise Napoli'nin 27 yaşındaki İtalyan kalecisi Alex Meret.
Ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin yönetime İtalyan kalecinin ismini sunduğu öğrenildi.
TRANSFER SİHİRBAZI İŞBAŞINDA
Gardi'nin yönetime, "Ocakta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz" dediği belirtildi.
Galatasaray'ın, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Torreira ve Mauro Icardi gibi transferlerinde ilk temasın kurulmasını sağlayan İtalyan menajer, son olarak Galatasaray'ın Osimhen transferiyle ön plana çıkmıştı.
'Transfer sihirbazı' lakabıyla tanınan Gardi'nin bu transferi bitirmek için çok istekli olduğu öğrenildi.
2019 yılından beri Napoli'de forma giyen Meret, 3 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını terletti.
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