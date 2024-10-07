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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın ailevi nedenlerden dolayı sarı-kırmızılılardan ayrılacağı iddia edildi. Zaman kaybetmeden yeni kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılarda birçok yıldız ismi takıma kazandıran menajer George Gardi yeniden devreye girdi. İşte Galatasaray'ın gündemindeki isim... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 10:20
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GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor

Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor

Yaz transfer döneminde başta Victor Osimhen olmak üzere birçok ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda ocak ayı için çalışmalar başladı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, kaleci transferi için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor

Sarı-kırmızılılar ile sözleşme yenilemeyen tecrübeli kalecinin ailevi sorunları olduğu ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor

Sarı-kırmızılı yönetim de ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına başladı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor

MUSLERA'NIN YERİNE MERET

Takvim'in haberine göre; Cimbom'un hedefindeki isim ise Napoli'nin 27 yaşındaki İtalyan kalecisi Alex Meret.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor

Ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin yönetime İtalyan kalecinin ismini sunduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor

TRANSFER SİHİRBAZI İŞBAŞINDA

Gardi'nin yönetime, "Ocakta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz" dediği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor

Galatasaray'ın, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Torreira ve Mauro Icardi gibi transferlerinde ilk temasın kurulmasını sağlayan İtalyan menajer, son olarak Galatasaray'ın Osimhen transferiyle ön plana çıkmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor

'Transfer sihirbazı' lakabıyla tanınan Gardi'nin bu transferi bitirmek için çok istekli olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Yeni kaleciyi Gardi getiriyor

2019 yılından beri Napoli'de forma giyen Meret, 3 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını terletti.

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