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Haberler Galatasaray

Bizimkisi doğru yol

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Kick platformunda yayın açarak merak edilenleri cevapladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Bizimkisi doğru yol

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Kick platformunda yayın açarak merak edilenleri cevapladı. Gelen soru üzerine Galatasaraylı olduğunu belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar" açıklamasıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılış sürecini anlatan Kerem, "G.Saray'da mutsuzdum diye bir şey yok. Elbette ki üzüldüğümüz anlar oluyor. Onları yaşadım. Ancak 'Kerem Galatasaray'da mutsuzdu' diye gitti demek hem bana, hem Galatasaray'a haksızlık. Benim hayallerim sadece Benfica'ya gelerek gerçekleşmedi. Ben Galatasaray'a gelince de hayalimi gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

TÜRKLERE DESTEK OLUN

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'la ilgili ise şunları söyledi: Oyunculara biraz daha destek olun. İnanın en fazla Türk oyuncular istiyor, en fazla onlar bu kulübü sahipleniyor. Yunus, Abdülkerim, Berkan... Futbolda inişler ve çıkışlar oluyor. Buna biraz anlayış göstermeliyiz. Takıma destek olmak gerekiyor.

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