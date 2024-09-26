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Haberler Galatasaray

Osimhen işbasında

Nijeryalı golcünün ilk golde kafa vuruşu Baba’ya çarpıp ağlara gitti. Yunus’a da kafayla asist yaptı. Kariyerinde ilk kez üst üste üç resmi maçta asist yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Osimhen işbasında

Aslan'ın bomba transferi Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK karşısında da şov yaptı. Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçındaki asistiyle defteri açan yıldız oyuncu, derbide olağanüstü bir asiste imza atarken, bu asistlerine Yunan ekibi karşısında da devam ederken, gol siftahının kıyısından döndü. PAOK kalesini abluka altına alan Galatasaray'da 49'da Mertens'in kullandığı kornerde müthiş bir kafa vuruşu yapan Osimhen, Baba'ya kaleyi şaşırttı ve takımını öne geçirdi.

KARİYER REKORUNU KIRDI

İkinci yarıda PAOK golü bulduktan sonra sıkışan oyunu gene Osimhen çözdü. 75'te Kaan'ın ortasında arka direkteki Mertens, topu Osimhen'e indirdi. Nijeryalı santrfor, bu pozisyonda topu kafasıyla altıpas çizgisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırıp Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılılardaki üçüncü maçında 3. asistine imza atarken, ilk kez 3 resmi maçta asist yaparak kariyer rekorunu kırdı. 'Maskeli Kral', 78'de tribünlerin büyük alkışları eşliğinde İcardi'yle değişti.

GOLÜ HİSSEDİYORUM

Galatasaray'ın yeni golcüsü Victor Osimhen şansızlıktan yakındı. Nijeryalı futbolcu "Malesef tekrardan kendi kalesine gol oldu. Golü hissediyorum çok yakında gelecek. Ben taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Her daim yanımızdalar" dedi.

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