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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da o isim bir ilki başardı! PAOK maçında...

UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 ile geçen temsilcimiz Galatasaray'da Avrupa Ligi macerasına galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılılarda özellikle sergilenen futbol büyük beğeni topladı. Galatasaray'da bir isim ise bir ilki başardı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 10:12
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Galatasaray'da o isim bir ilki başardı! PAOK maçında...

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray sahasında Yunan ekibi PAOK ile oynarken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün attı.

Galatasaray'da o isim bir ilki başardı! PAOK maçında...

Müsabakanın 76. dakikasında Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Dries Mertens'in indirdiği topu Victor Osimhen, kale önüne Yunus'a aktardı.

Galatasaray'da o isim bir ilki başardı! PAOK maçında...

Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

Galatasaray'da o isim bir ilki başardı! PAOK maçında...

24 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki Avrupa kupalarında ilk gol sevincini yaşadı. Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'de de 1 golü bulunuyor.

Galatasaray'da o isim bir ilki başardı! PAOK maçında...

Müsabakaya 11'de başlayan Yunus 87. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

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Casper
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