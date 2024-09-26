Galatasaray'da o isim bir ilki başardı! PAOK maçında...
UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 ile geçen temsilcimiz Galatasaray'da Avrupa Ligi macerasına galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılılarda özellikle sergilenen futbol büyük beğeni topladı. Galatasaray'da bir isim ise bir ilki başardı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Müsabakanın 76. dakikasında Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Dries Mertens'in indirdiği topu Victor Osimhen, kale önüne Yunus'a aktardı.
Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.
24 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki Avrupa kupalarında ilk gol sevincini yaşadı. Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'de de 1 golü bulunuyor.
Müsabakaya 11'de başlayan Yunus 87. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.
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