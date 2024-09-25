Galatasaray'dan Cenk Ergün açıklaması

Galatasaray'da Cenk Ergün'ün istifası kabul edildi.

Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün'ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün'e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, salı akşamı katıldığı canlı yayında Cenk Ergün'ün istifasıyla ilgili konuşmuştu.

Cenk Ergün'ün kararına kızgın olduğunu söyleyen Dursun Özbek "Cenk Ergün'ün istifa ediş şeklini tasvip etmiyorum. Ben onun ağabeyiyim, başkanıyım, patronuyum. Böyle sosyal medya üzerinden istifa olmaz. Bunu bir tarafa koyun. Onun ağabeyi olmam hasebiyle kırgınlık yok, kızgınlık var. Böyle istifa olmaz. Kendisiyle geçmiş dönemde de çalıştık. Sevdiğim, becerikli, işini bilen bir kardeşim. Gelirsin oturup konuşuruz, nedir derdin sıkıntın... Konuşma fırsatımız olmadı. Belli bir süre seyahate gitti. Döndüğünde konuşacağız." dedi.