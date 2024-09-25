Galatasaray taraftarından 'Konstantinopolis' paylaşımına cevap!

Galatasaray'ın UEFA Avarupa Ligi'nde karşılaştığı Yunan temsilcisi PAOK'un maç öncesi paylaşımında kullandığı ifade tepki çekmişti.

PAOK kulübünün sosyal medya hesabından takımın yola çıkışıyla ilgili yapılan paylaşımda "Konstantinopolis'e yolculuk" ifadelerine en güzel cevabı RAMS Park'ı dolduran taraftarlar verdi.

Maç öncesi futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı anlarda statta İzmir Marşı çalındı, bütün taraftarlar hep bir ağızdan marşa eşlik etti.

SINCE 1453

Öte yandan, tribünleri dolduran taraftarlar da hem üzerinde "Since 1453" (1453'ten beri) yazan pankartla hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarıyla İstanbul mesajı gönderdi.