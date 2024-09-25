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Haberler Galatasaray

Galatasaray taraftarından 'Konstantinopolis' paylaşımına cevap!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında PAOK'u konuk ettiği maçta tribünleri dolduran sarı kırmızılı taraftarlardan Yunan ekibinin 'Konstantinopolis' paylaşımına yanıt.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 22:01 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 22:15
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Galatasaray taraftarından 'Konstantinopolis' paylaşımına cevap!

Galatasaray'ın UEFA Avarupa Ligi'nde karşılaştığı Yunan temsilcisi PAOK'un maç öncesi paylaşımında kullandığı ifade tepki çekmişti.

PAOK kulübünün sosyal medya hesabından takımın yola çıkışıyla ilgili yapılan paylaşımda "Konstantinopolis'e yolculuk" ifadelerine en güzel cevabı RAMS Park'ı dolduran taraftarlar verdi.

Maç öncesi futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı anlarda statta İzmir Marşı çalındı, bütün taraftarlar hep bir ağızdan marşa eşlik etti.

SINCE 1453

Öte yandan, tribünleri dolduran taraftarlar da hem üzerinde "Since 1453" (1453'ten beri) yazan pankartla hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarıyla İstanbul mesajı gönderdi.

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