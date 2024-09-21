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GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması!

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 19:29 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 19:39
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GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması!

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"Derbi maçı, her iki takım da çok hazır. Bazen bu tür maçlar ekstra motive olunan bazen iyi bazen kötü oyunların çıktığı maçlar oluyor. Formdayız, tam kadroyuz. Fenerbahçe de formda. İki takım da çok formda. Önce güzel ve kaliteli bir maç olur umarım, kendi adımıza. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için buradayız. Rakibimizle ilgili analizimizi yaptık. Her iki takımın planları olacak, uygulamaya çalışacağız. Bireysel performanslar önemli. Sakin kalıp oyun içi provakasyonlara takılmamalıyız. Sakin kalırsak daha iyi oynarız. Oyuncularıma güveniyorum. İki takımın da kadrolarına bakınca hem başlayan 11 hem yedekleriyle ikişer takım çıkıyor. Başlangıç planını yaptık. Son iki maçta oynadığımıza yakın oyuncularla oynayacağız. Onlar hafta içi maç oynamadı, dinlenme ve hazırlık süresi fazlaydı. Biz rejenerasyon yaptık ve dün çalıştık. Son iki maç oyun ve istek olarak iyiydik. Öndeki oyunculara bakınca Yunus ve Barış, Mertens ve Osimhen ile başladık. Formları yukarı doğru giden oyuncular. Mertens, Yunus, Barış son iki maçta yukarı doğru gitti. Oyunun devamında diğer oyunculara ihtiyaç olacak. Icardi geldi, aslında onu antrene edip takımla çalıştıracaktık. Bizim programımız dahilinde orada çalıştı. Kontroller sonrası iyi olduğunu gördük. Bugün kadroda. İlk plan onu riske etmemek ama oyun gidişatına göre karar vereceğiz. Onun burada, kadroda olması çok değerli. Bu bize psikolojik olarak bizi güçlendiriyor. Hem de dışarıyı korkutuyor."

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