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Haberler Galatasaray

Galatasaray deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü

Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de deplasmandaki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 22:23
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Galatasaray deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü

Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de deplasmandaki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla ligde deplasmandaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan dış sahadaki son mağlubiyetini geçen sezon 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla aldı. Cimbom bu maçın ardından Süper Lig'de oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

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