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Haberler Galatasaray

Yunus Akgün: Kerem'le bunu konuşmuştuk

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 22:29
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Yunus Akgün: Kerem'le bunu konuşmuştuk

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI

"Kerem'le bunu konuşmuştuk. Gol atarsam onun sevincini yapacağım diye. Ona sözüm vardı. Bu golü ona hediye ediyorum. Takımıma daha çok gol katkısı yapmak istiyorum. İnşallah böyle devam eder."

"Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Sahada keyif veren bir Galatasaray vardı. Derbi maçı var. Oraya lider gitmek önemliydi. İnşallah önümüzdeki maçta daha iyi olacağız."

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