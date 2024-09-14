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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, lige verilen arada ülkesi Arjantin'e gitmiş ve River Plate tesislerini ziyaret etmişti. 31 yaşındaki futbolcunun bu ziyareti Arjantin'de transfer dedikodularını artırmıştı. Deneyimli forvetin, ocak ayında River Plate'e transfer olup olmayacağı ise netleşti. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 11:05
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Kubilay Açıkgün
GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?

Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi sona erse de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?

Özellikle son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ile ilgili çarpıcı haberler geliyor.

GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?

Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin ismi transferde birçok takımla anılıyordu.

GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?

Ancak tecrübeli forvet hakkında Galatasaraylıları sevindirecek bir haber geldi.

GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?

Konuya dair gelişmeyi ise Arjantin basını duyurdu.

GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?

Mauro Icardi'nin geçtiğimiz günlerde Arjantin'e gitmesi dikkat çekmişti.

GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?

Arjantin'de River Plate tesislerini ziyaret eden Icardi'nin bu hamlesi Tangocu taraftarları heyecanlandırmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?

Özellikle Arjantin'de birçok taraftar 31 yaşındaki santrforun ocak ayında River Plate'e geleceği iddiasında bulunmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?

Elfutbolero'da yer alan habere göre; Icardi'nin ara transfer döneminde River Plate'e imza atma ihtimali bulunmuyor.

GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?

Icardi'nin, River Plate tesislerini ziyaret etme nedeninin transfer olmadığı vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?

Icardi'nin ziyaret sebebinin ise; Wanda Nara'nın River Plate altyapısında forma giyen oğlu Valentino Lopez'i izlemek için olduğu kaydedildi.

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