GALATASARAY HABERİ: Flaş transfer iddiası! Icardi River Plate'e mi gidiyor?
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, lige verilen arada ülkesi Arjantin'e gitmiş ve River Plate tesislerini ziyaret etmişti. 31 yaşındaki futbolcunun bu ziyareti Arjantin'de transfer dedikodularını artırmıştı. Deneyimli forvetin, ocak ayında River Plate'e transfer olup olmayacağı ise netleşti. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Ancak tecrübeli forvet hakkında Galatasaraylıları sevindirecek bir haber geldi.
Konuya dair gelişmeyi ise Arjantin basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Mauro Icardi'nin geçtiğimiz günlerde Arjantin'e gitmesi dikkat çekmişti.
Arjantin'de River Plate tesislerini ziyaret eden Icardi'nin bu hamlesi Tangocu taraftarları heyecanlandırmıştı.
Özellikle Arjantin'de birçok taraftar 31 yaşındaki santrforun ocak ayında River Plate'e geleceği iddiasında bulunmuştu.
Elfutbolero'da yer alan habere göre; Icardi'nin ara transfer döneminde River Plate'e imza atma ihtimali bulunmuyor.
Icardi'nin, River Plate tesislerini ziyaret etme nedeninin transfer olmadığı vurgulandı.
Icardi'nin ziyaret sebebinin ise; Wanda Nara'nın River Plate altyapısında forma giyen oğlu Valentino Lopez'i izlemek için olduğu kaydedildi.
Haberde Icardi'nin, Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu ve sarı kırmızılıların başarılı futbolcuyu göndermeye niyeti olmadığı belirtildi.
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