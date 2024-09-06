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Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 22:36
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Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayan akşam idmanı, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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