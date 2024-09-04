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Victor Osimhen ve Dursun Özbek'ten imza sonrası açıklama!

İtalyan ekibi Napoli'den bir yıllığına kiralanan Victor Osimhen resmi sözleşmey imza attı. Osimhen imza sonrası Galatasaray kulübünün televizyonuna açıklamalarda bulundu ve "G.Saray'a gelmek benim için kolay bir karar oldu" dedi. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ise "Osimhen'den beklentimiz büyük" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 20:12
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Victor Osimhen ve Dursun Özbek'ten imza sonrası açıklama!

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, transferinin resmiyet kazanmasının ardından kulüp kanalına konuştu.

İşte o sözler...

"Galatasaray'ın ilgisini duyduğumda benim için kolay bir karardı. Galatasaray'ın ne kadar büyük ve aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz taraftarı da vardı. Onyekuru da benim arkadaşım. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi. Benim için kolay bir karar oldu. Havalimanında da beni çok heyecanlı karşıladılar. Bundan dolayı da mutluluk yaşadım. Onlar için elimden geleni yapmak istiyorum. İlk maçımı heyecanla bekliyorum. Bu proje için heyecanlıyım.

İtalya'ya ilk gittiğimde de bana çok destek oldu. Benim için bir ağabey gibiydi, sürekli yanımdaydı. Çok saygı duyduğum bir isim. Tekrardan takım arkadaşım olacağı için heyecanlıyım. Diğer takım arkadaşlarımla da hemen tanışmak istiyorum.

Mertens buraya geldiğinden bu yana Galatasaray'ın maçlarını izliyordum. Gol attıkları zaman, kazandıkları zaman taraftarların etkileşimleri de heyecan vericiydi. Şimdi de taraftarlarımızın her golden sonra beni destekleyeceklerini ümit ediyorum ve heyecanla bekliyorum.

Havalimanındaki karşıladığını için teşekkür ederim, harika bir karşılamaydı. Elimden geleni yapacağım ve tamamıyla kendimi size adayacağım.

DURSUN ÖZBEK: BEKLENTİMİZ ÇOK YÜKSEK

Öte yandan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Osimhen'in imzası sonrası açıklamalarda bulundu.

Osimhen'den beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Dursun Özbek şunları söyledi:

"Victor, çok önemli bir transfer Türk sporu ve Galatasaray için. Avrupa'daki mücadelemiz ve 5. yıldız hedefimiz için beklentimiz çok yüksek. Bunu vereceğinden de eminim. Bir Galatasaraylı olarak böyle bir futbolcunun takımımızda olması herkesi memnun ediyor. Ben kendisine başarılar diliyorum. İnşallah bu seneki mücadelemizde bize büyük katkı verecektir."

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