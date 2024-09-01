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Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncusunun sağlık durumu ile ilgili resmi açıklamada bulundu. İşte o açıklama... | SON DAKİKA HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 15:23 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 15:46
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Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncusunun sağlık durumu ile ilgili resmi açıklamada bulundu. İşte sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden sağlık raporu başlığı ile paylaştığı açıklama:

"Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray'da Mauro Icardi için öngörülen tedavi sürecinin 3-6 hafta olduğu belirtildi.

Mauro Icardi'nin kaçıracağı muhtemel maçlar şu şekilde; Rizespor, Fenerbahçe ve PAOK.

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