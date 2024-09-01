Haberler Galatasaray

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

Kadrosuna kattığı ve veda ettiği isimler ile gündeme gelen Galatasaray, bu kez bir fırsat transferi peşinde. Sarı kırmızılılar, Fransız ekibinde forma giyen genç ve yetenekli oyuncu ile görüşme halinde. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 14:19 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 14:23
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor deplasmanındaydı.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

Sezona beklentilerin altında başlayan ve taraftarlar tarafından özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys eşleşmesinde gösterdikleri performanstan dolayı eleştirilen ekip, Adana'daki maçtan özgüven depolayarak dönmeyi hedefliyorlardı

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

Teknik direktör Okan Buruk, takımın Süper Lig'de en son karşı karşıya geldiği Konyaspor maçının ilk 11'ine göre bu maçta Sara, Dubois ve Nelsson yerine Metehan Baltacı, Jelert ve Kerem Demirbay'ı tercih etti.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

Sırasıyla; dakika 9'da Kerem Aktürkoğlu, dakika 18'de Semih Güler (kendi kalesine), dakika 31'de Barış Alper Yılmaz, dakika 38'de Mertens ve dakika 60'da Abdülkerim Bardakcı tarafından kaydedilen goller ile 5 - 1'lik bir galibiyet alındı.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

Hem sezona namağlup devam ederek hem de motivasyon ve özgüven depolayarak Adana Demirspor maçında istediğini elde eden Süper Lig devi, özellikle Avrupa'da biten/bitmek üzere olan transfer döneminden faydalanmak için son günlerde kulüpler ile ikili temaslarını arttırdı.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

Sezonun son şampiyonu, iddiaya göre Fransız ekibinde forma giyen 21 yaşındaki genç yıldızı kadrosuna katmak için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

İşte Okan Buruk'un çok istediği genç yıldız...

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

Rayan Cherki

21 yaşındaki Cezayir asıllı oyuncu, Fransa'nın Lyon takımında forma giyiyor ve aynı zamanda takımın en değerli oyuncusu olma ünvanını genç yaşına rağmen elinde tutuyor.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

Cherki, kulüp ile anlaşmasının son senesine girerken yapılan sözleşme yenileme teklifini reddettiği gerekçesi ile kadro dışı bırakılmış durumda.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

Durum böyleyken sarı kırmızılı ekip, yetenekli oyuncuyu bir fırsat transferi olarak görüyor ve oyuncu ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Cherki için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

Cezayir asıllı Fransız oyuncu, on numara pozisyonu dışında sağ ve sol kanat oyuncusu olarak da görev alabiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da 10 numara operasyonu! G.Saray'da 10 numara operasyonu! 14:18
VAR hakemi açıklandı! VAR hakemi açıklandı! 12:49
Beşiktaş - Sivasspor maçı VAR hakemi Beşiktaş - Sivasspor maçı VAR hakemi 12:23
David Neres'e silahlı saldırı! David Neres'e silahlı saldırı! 11:45
Ziyech'ten tepki çeken hareket! Taraftarlar... Ziyech'ten tepki çeken hareket! Taraftarlar... 11:28
Fenerbahçe'de Alexander Djiku krizi! Fenerbahçe'de Alexander Djiku krizi! 11:14
Daha Eski
G.Saray'da sıradaki ayrılık belli oldu! G.Saray'da sıradaki ayrılık belli oldu! 10:56
İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Teklif belli oldu... İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Teklif belli oldu... 10:39
Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman? Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman? 10:13
Alaves - Las Pasmas maçı ne zaman? Alaves - Las Pasmas maçı ne zaman? 10:11
Getafe - Real Sociedad maçı ne zaman? Getafe - Real Sociedad maçı ne zaman? 10:07
Sevilla - Girona maçı ne zaman? Sevilla - Girona maçı ne zaman? 10:04