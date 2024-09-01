Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı

Sırasıyla; dakika 9'da Kerem Aktürkoğlu, dakika 18'de Semih Güler (kendi kalesine), dakika 31'de Barış Alper Yılmaz, dakika 38'de Mertens ve dakika 60'da Abdülkerim Bardakcı tarafından kaydedilen goller ile 5 - 1'lik bir galibiyet alındı.

Hem sezona namağlup devam ederek hem de motivasyon ve özgüven depolayarak Adana Demirspor maçında istediğini elde eden Süper Lig devi, özellikle Avrupa'da biten/bitmek üzere olan transfer döneminden faydalanmak için son günlerde kulüpler ile ikili temaslarını arttırdı.