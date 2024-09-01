Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Genç yıldız için görüşmeler başladı
Kadrosuna kattığı ve veda ettiği isimler ile gündeme gelen Galatasaray, bu kez bir fırsat transferi peşinde. Sarı kırmızılılar, Fransız ekibinde forma giyen genç ve yetenekli oyuncu ile görüşme halinde. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 14:19 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 14:23
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Sırasıyla; dakika 9'da Kerem Aktürkoğlu, dakika 18'de Semih Güler (kendi kalesine), dakika 31'de Barış Alper Yılmaz, dakika 38'de Mertens ve dakika 60'da Abdülkerim Bardakcı tarafından kaydedilen goller ile 5 - 1'lik bir galibiyet alındı.
Hem sezona namağlup devam ederek hem de motivasyon ve özgüven depolayarak Adana Demirspor maçında istediğini elde eden Süper Lig devi, özellikle Avrupa'da biten/bitmek üzere olan transfer döneminden faydalanmak için son günlerde kulüpler ile ikili temaslarını arttırdı.
Sezonun son şampiyonu, iddiaya göre Fransız ekibinde forma giyen 21 yaşındaki genç yıldızı kadrosuna katmak için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
İşte Okan Buruk'un çok istediği genç yıldız...
Rayan Cherki
21 yaşındaki Cezayir asıllı oyuncu, Fransa'nın Lyon takımında forma giyiyor ve aynı zamanda takımın en değerli oyuncusu olma ünvanını genç yaşına rağmen elinde tutuyor.
Cherki, kulüp ile anlaşmasının son senesine girerken yapılan sözleşme yenileme teklifini reddettiği gerekçesi ile kadro dışı bırakılmış durumda.
Durum böyleyken sarı kırmızılı ekip, yetenekli oyuncuyu bir fırsat transferi olarak görüyor ve oyuncu ile yakından ilgileniyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Cherki için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Cezayir asıllı Fransız oyuncu, on numara pozisyonu dışında sağ ve sol kanat oyuncusu olarak da görev alabiliyor.
Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Rayan Cherki, 2020'den beri formasını giydiği Lyon'da 141 maçta 17 gol, 25 asistle oynadı.
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