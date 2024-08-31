Haberler Galatasaray

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 4. hafta müsabakası Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ADS GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 20:41 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 20:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Adana Demirspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden G.Saray, Süper Lig'e dönüyor. Sarı-kırmızılılar, bugün 4. hafta maçında Adana Demirspor'a konuk olacak. Tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de milli araya galibiyetle girmek. Teknik direktör Okan Buruk, son Young Boys maçının 11'ine göre kadroda mecburi değişiklik yapacak. Sol bekte Berkan olacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Kerem Demirbay, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Icardi

ADANA - DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

41'İNCİ MÜCADELE

Abdülkerim, stopere dönecek. Kaan Ayhan da sağ beke geçecek. Jelert yine yedek. Orta alanda ve ileri uçta ise değişiklik yaşanmayacak. İki takım bugün ligde 41'inci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 40 mücadelenin 22'sini sarı kırmızılılar, 9'unu ise Adana Demirspor kazandı. 9 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray, 1983-84'te 9-2 ile en farklı galibiyetini aldı.

İKİ İSİM ALINMADI

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor maçında görev yapamayacak. Ayrıca eşi doğum yapacağından dolayı izin alan ve dün İngiltere'ye giden Gabriel Sara da Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmadı.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Rabiot bombası! Teklif yapıldı
ZEN
DİĞER
Bir Gece Masalı için geri sayım başladı! Su Burcu Yazgı Coşkun yeni rolünü anlattı! "Canfeza’yı aşk ayakta tutuyor"
Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu
F.Bahçe'den bir bomba transfer daha!
Asensio'dan F.Bahçe iddiasına yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Keçiörengücü ile Boluspor yenişemedi! Keçiörengücü ile Boluspor yenişemedi! 20:33
A. Demirspor - G.Saray | 11'ler belli oldu! A. Demirspor - G.Saray | 11'ler belli oldu! 20:15
Barcelona gol oldu yağdı! Barcelona gol oldu yağdı! 20:12
Trabzonspor'da Avcı dönemi sona erdi! Trabzonspor'da Avcı dönemi sona erdi! 18:43
G.Saray'dan Rabiot bombası! Teklif yapıldı G.Saray'dan Rabiot bombası! Teklif yapıldı 18:35
McLaren Monza'da ilk çizgiden başlayacak! McLaren Monza'da ilk çizgiden başlayacak! 18:13
Daha Eski
Konyaspor - Kayserispor | CANLI Konyaspor - Kayserispor | CANLI 17:55
Ç.Rizespor - Kasımpaşa | CANLI Ç.Rizespor - Kasımpaşa | CANLI 17:49
Asensio'dan F.Bahçe iddiasına yanıt! Asensio'dan F.Bahçe iddiasına yanıt! 17:22
Arsenal beraberlikle yetindi! Arsenal beraberlikle yetindi! 16:46
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 16:18
A. Demirspor - G.Saray maçı saat kaçta? A. Demirspor - G.Saray maçı saat kaçta? 16:13