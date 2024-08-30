GALATASARAY HABERİ - Lyon Wilfred Zaha'nın transferini açıkladı

Lyon, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha'yı 1 sezonluğuna kiraladığını resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, sarı kırmızlı takıma 3 milyon euro ödeneceğini belirtildi.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray'ın geçen renklerine bağladığı Fildişi Sahilli yıldızı sarı kırmızılı ekiple 43 maça çıktı, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
🚨 Wilfried Zaha sera 🔴&🔵jusqu'à la fin de la saisonhttps://t.co/qioSID0SOR pic.twitter.com/VEx0JmjJsZ— Olympique Lyonnais (@OL) August 30, 2024