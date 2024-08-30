GALATASARAY HABERİ - Lyon Wilfred Zaha'nın transferini açıkladı

Lyon, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha'yı 1 sezonluğuna kiraladığını resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, sarı kırmızlı takıma 3 milyon euro ödeneceğini belirtildi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın geçen renklerine bağladığı Fildişi Sahilli yıldızı sarı kırmızılı ekiple 43 maça çıktı, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.