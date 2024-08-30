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GALATASARAY HABERİ - Lyon Wilfred Zaha'nın transferini açıkladı

Son dakika haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Fransız ekibi Lyon Sarı kırmızılıların yıldızı Wilfred Zaha'yı kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 00:39 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 00:48
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GALATASARAY HABERİ - Lyon Wilfred Zaha'nın transferini açıkladı

Lyon, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha'yı 1 sezonluğuna kiraladığını resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, sarı kırmızlı takıma 3 milyon euro ödeneceğini belirtildi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın geçen renklerine bağladığı Fildişi Sahilli yıldızı sarı kırmızılı ekiple 43 maça çıktı, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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