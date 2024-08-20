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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem'i kazanma planı! İlk adımı attı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ayrılığın kıyılarında dolaşan hücumdaki iki yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'yı kazanmak için ilk adımları attı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 10:59
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem'i kazanma planı! İlk adımı attı

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de İsviçre temsilcisi Young Boys deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem'i kazanma planı! İlk adımı attı

Teknik direktör Okan Buruk, hem Şampiyonlar Ligi biletini almak hem de ayrılığın kıyılarında dolaşan hücumdaki iki yıldızını yeniden takıma kazandırmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem'i kazanma planı! İlk adımı attı

Spartak Moskova'nın 13 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldığı Kerem Aktürkoğlu, Rus ekibine olumsuz yanıt verdi ve Avrupa'nın büyük liglerinden gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem'i kazanma planı! İlk adımı attı

Kerem'in dışında Wilfried Zaha'nın da ayrılma ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem'i kazanma planı! İlk adımı attı

Okan Buruk, iki yıldızı da kazanmak için planlarını yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem'i kazanma planı! İlk adımı attı

Sabah'ın haberine göre, Süper Lig'de oynanan Konyaspor maçında 11 başlattığı ve skor katkısı aldığı Kerem'i kazanmayı başaran Buruk, Young Boys maçının kadrosuna Zaha'yı da alarak ilk adımı attı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem'i kazanma planı! İlk adımı attı

Geçen sezon rekor puanla (102) şampiyon olan Galatasaray, 38 haftada 92 kez ağları sarsmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem'i kazanma planı! İlk adımı attı

Bu 92 golün 30'unda Kerem-Zaha ikilisinin imzası bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem'i kazanma planı! İlk adımı attı

Kerem, 12 gol-6 asist, Zaha 9 gol-3 asistle şampiyonluğa katkı sağladı ve skor yükünün yüzde 32.6'sını üstlendi.

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