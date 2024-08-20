GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Zaha ve Kerem'i kazanma planı! İlk adımı attı

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de İsviçre temsilcisi Young Boys deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, hem Şampiyonlar Ligi biletini almak hem de ayrılığın kıyılarında dolaşan hücumdaki iki yıldızını yeniden takıma kazandırmak istiyor. Spartak Moskova'nın 13 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldığı Kerem Aktürkoğlu, Rus ekibine olumsuz yanıt verdi ve Avrupa'nın büyük liglerinden gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Kerem'in dışında Wilfried Zaha'nın da ayrılma ihtimali bulunuyor. Okan Buruk, iki yıldızı da kazanmak için planlarını yaptı. Sabah'ın haberine göre, Süper Lig'de oynanan Konyaspor maçında 11 başlattığı ve skor katkısı aldığı Kerem'i kazanmayı başaran Buruk, Young Boys maçının kadrosuna Zaha'yı da alarak ilk adımı attı. Geçen sezon rekor puanla (102) şampiyon olan Galatasaray, 38 haftada 92 kez ağları sarsmıştı. Bu 92 golün 30'unda Kerem-Zaha ikilisinin imzası bulunuyor. Kerem, 12 gol-6 asist, Zaha 9 gol-3 asistle şampiyonluğa katkı sağladı ve skor yükünün yüzde 32.6'sını üstlendi.