Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Portekizli kanat! Zaha'nın alternatifi bulundu

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Wilfred Zaha'nın Premier Lig'e transfer olma ihtimaline karşı kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom, Zaha'yı elinden çıkarması durumunda o isimle görüşmelere başlayacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 11:14
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Portekizli kanat! Zaha'nın alternatifi bulundu

Cimbom'da teknik Direktör Okan Buruk, yaptığı açıklamada Zaha'nın İngiltere Premier Lig'e dönmek istediğini ve transfer görüşmeleri yaptığını ifade etmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Portekizli kanat! Zaha'nın alternatifi bulundu

Zaha, Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynanan maçta sonradan oyuna girmiş ve ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçında transfer görüşmeleri nedeniyle kadroda yer almamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Portekizli kanat! Zaha'nın alternatifi bulundu

Fildişi Sahilli oyuncunun takımdaki durumu da belli değil.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Portekizli kanat! Zaha'nın alternatifi bulundu

Bu gelişmelerin ardından Aslan, kanat transferi için gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Portekizli kanat! Zaha'nın alternatifi bulundu

İŞTE HEDEFTEKİ PORTEKİZLİ

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün Wolverhampton forması giyen Portekizli kanat, Gonçalo Guedes için harekete geçtiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Portekizli kanat! Zaha'nın alternatifi bulundu

Transferin durumunu Okan Buruk'un futbolcu hakkındaki raporu belirleyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Portekizli kanat! Zaha'nın alternatifi bulundu

2027 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi olan Portekizli isim, geçen sezon devre arasında Villarreal'e kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Portekizli kanat! Zaha'nın alternatifi bulundu

Gonçalo Guedes, La Liga'da 17 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Portekizli kanat! Zaha'nın alternatifi bulundu

Yıldız futbolcu, bu maçlarda 3 gol ve 2 asist üretti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle United - Southampton maçı ne zaman? Newcastle United - Southampton maçı ne zaman? 10:47
Everton - Brighton maçı ne zaman? Everton - Brighton maçı ne zaman? 10:40
Caner Erkin F.Bahçe'ye geri dönecek mi? Caner Erkin F.Bahçe'ye geri dönecek mi? 10:37
Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? 10:36
Ipswich Town - Liverpool maçı ne zaman? Ipswich Town - Liverpool maçı ne zaman? 10:33
Fenerbahçe'de ayrılık! Başakşehir talip oldu Fenerbahçe'de ayrılık! Başakşehir talip oldu 10:16
Daha Eski
"Transferlerle geriye giden Trabzonspor" "Transferlerle geriye giden Trabzonspor" 10:06
İtalyan yıldız F.Bahçe yolunda! İtalyan yıldız F.Bahçe yolunda! 10:04
Konyaspor - Galatasaray maçı detayları! Konyaspor - Galatasaray maçı detayları! 09:54
Manisa FK - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 09:52
Erzurumspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Erzurumspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 09:48
RAMS Başakşehir play off'ta RAMS Başakşehir play off'ta 09:46