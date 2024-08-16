TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Portekizli kanat! Zaha'nın alternatifi bulundu
Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Wilfred Zaha'nın Premier Lig'e transfer olma ihtimaline karşı kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom, Zaha'yı elinden çıkarması durumunda o isimle görüşmelere başlayacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Bu gelişmelerin ardından Aslan, kanat transferi için gaza bastı.
İŞTE HEDEFTEKİ PORTEKİZLİ
Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün Wolverhampton forması giyen Portekizli kanat, Gonçalo Guedes için harekete geçtiği ifade edildi.
Transferin durumunu Okan Buruk'un futbolcu hakkındaki raporu belirleyecek.
2027 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi olan Portekizli isim, geçen sezon devre arasında Villarreal'e kiralanmıştı.
Gonçalo Guedes, La Liga'da 17 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, bu maçlarda 3 gol ve 2 asist üretti.
Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.
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