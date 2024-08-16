Kerem Aktürkoğlu: Konyaspor deplasmanı her zaman zor!

Galatasaray'ın, Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE KEREM'İN SÖZLERİ:

"KONYASPOR DEPLASMANI HER ZAMAN ZOR"

Konyaspor deplasmanı her zaman zordur. Konya ligin köklü takımlarından. Ligin başında olması da zorluk getiriyor. Çünkü kamplardan sonra üzerimizde yorgunluklar oluyor. Ligin sonraki süreçlerinde galibiyetin önemi artacak çünkü rakiplerimiz de buraya gelecek. Arkadaşlarımızın ayağına sağlık."

"NE GÖREV VERİLİRSE YAPMAYA HAZIRIM"

4 sezon 170 küsür maç oynadım. Galatasaray'daki misyonumu biliyorum. Ne görev verilirse yapmaya hazırım. Görev verildiği takdirdde Galatasaray formasını, armasını Galatasaray menfaatleri doğrultusunda en güzel şekilde temsil edeceğim. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Amacım her zaman Galatasaray'a hizmet etmek.

"BEN HARİÇ HERKES KONUŞUYOR"

Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor. Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü benim de biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için kirlilik oluyor. Belki birgün biz de konuşuruz.

"ICARDI ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"

Mauro çok özel bir oyuncu. Bugün de boş kaleye attırdı bana. Artık birbirimizi daha iyi tanıdık.