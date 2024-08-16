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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Cicaldau ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Cicaldau ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar Rumen futbolcunun transferi için Avrupa'dan bir kulüple görüşmelerini sürdürüyor. İşte o takım... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 11:12
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Cicaldau ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'e Hatayspor'u 2-1 yenerek galibiyetle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Cicaldau ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılılarda takıma dahil olacak isimler haricinde kadroda düşünülmeyen isimler de mevcut.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Cicaldau ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Bu isimlerden birisi de Alexandru Cicaldau.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Cicaldau ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Okan Buruk'un Galatasaray'daki ilk sezonunda Ittihad Kalba'ya; ikinci sezonunda ise Konyaspor'a kiralanan Cicaldau'nun bu sefer bonservisiyle birlikte takımdan ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Cicaldau ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcunun transferi için Avrupa'dan bir kulüple görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Cicaldau ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

İŞTE O TAKIM!

Galatasaray, Cicaldau'nun transferi için Belçika ekibi Westerlo ile görüşüyor.

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