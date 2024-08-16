GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Cicaldau ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Okan Buruk'un Galatasaray'daki ilk sezonunda Ittihad Kalba'ya; ikinci sezonunda ise Konyaspor'a kiralanan Cicaldau'nun bu sefer bonservisiyle birlikte takımdan ayrılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcunun transferi için Avrupa'dan bir kulüple görüşmelerini sürdürüyor.