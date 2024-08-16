GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Cicaldau ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı
Galatasaray'da Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Cicaldau ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar Rumen futbolcunun transferi için Avrupa'dan bir kulüple görüşmelerini sürdürüyor. İşte o takım... GS SPOR HABERLERİ
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Okan Buruk'un Galatasaray'daki ilk sezonunda Ittihad Kalba'ya; ikinci sezonunda ise Konyaspor'a kiralanan Cicaldau'nun bu sefer bonservisiyle birlikte takımdan ayrılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcunun transferi için Avrupa'dan bir kulüple görüşmelerini sürdürüyor.
İŞTE O TAKIM!
Galatasaray, Cicaldau'nun transferi için Belçika ekibi Westerlo ile görüşüyor.
Sarı-kırmızılılar bu transferden yaklaşık 4 milyon Euro kazanmayı hedefliyor.
Ödeme planında anlaşılırsa resmi imzalar atılacak.
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