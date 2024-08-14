TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Köhn kararı çıktı! Okan Buruk talebini yönetime iletti
Galatasaray'dan ayrılığı planlanan Derrick Köhn ile ilgili Okan Buruk, kararını verdi. Spartak Moskova'ya transferi gündemde olan oyuncu, ayrılmak istemediği için ciddi maaş talebinde bulunmuş. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Oyuncunun Rusya'ya gitmek istemediği için yüksek ücret talebinde bulunduğu ortaya çıktı.
Moskova'dan 2.5 milyon Euro talep eden oyuncunun talebi Rus takımı tarafından reddedildi ve ilerleyen günlerde yeni bir teklif sunulacağı öne sürüldü.
Köhn, anlaşmayı çıkmaza sokarken teknik direktör Okan Buruk'un yönetimden yeni bir sol bek talep ettiği belirtildi.
Hürriyet'in haberine göre bu talebin karşılanması durumunda Alman oyuncu, yedek kulübesine hapsedilecek.
Galatasaray'ın Hannover'dan 3.35 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Derrick Köhn, geçtiğimiz sezon çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asist katkısı vermişti.
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