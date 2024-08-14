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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Köhn kararı çıktı! Okan Buruk talebini yönetime iletti

Galatasaray'dan ayrılığı planlanan Derrick Köhn ile ilgili Okan Buruk, kararını verdi. Spartak Moskova'ya transferi gündemde olan oyuncu, ayrılmak istemediği için ciddi maaş talebinde bulunmuş. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 11:25
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Köhn kararı çıktı! Okan Buruk talebini yönetime iletti

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren sarı kırmızılı ekip, aynı zamanda ayrılık haberleri ile de sürekli gündeme geliyordu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Köhn kararı çıktı! Okan Buruk talebini yönetime iletti

Teknik direktör Okan Buruk, performansını yeterli bulmadığı gerekçesi ile Derrick Köhn'ü takımda istemediğini belirtmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Köhn kararı çıktı! Okan Buruk talebini yönetime iletti

25 yaşındaki sol bek, Rus takımı Spartak Moskova ile anılmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Köhn kararı çıktı! Okan Buruk talebini yönetime iletti

Oyuncunun Rusya'ya gitmek istemediği için yüksek ücret talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Köhn kararı çıktı! Okan Buruk talebini yönetime iletti

Moskova'dan 2.5 milyon Euro talep eden oyuncunun talebi Rus takımı tarafından reddedildi ve ilerleyen günlerde yeni bir teklif sunulacağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Köhn kararı çıktı! Okan Buruk talebini yönetime iletti

Köhn, anlaşmayı çıkmaza sokarken teknik direktör Okan Buruk'un yönetimden yeni bir sol bek talep ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Köhn kararı çıktı! Okan Buruk talebini yönetime iletti

Hürriyet'in haberine göre bu talebin karşılanması durumunda Alman oyuncu, yedek kulübesine hapsedilecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Köhn kararı çıktı! Okan Buruk talebini yönetime iletti

Galatasaray'ın Hannover'dan 3.35 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Derrick Köhn, geçtiğimiz sezon çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asist katkısı vermişti.

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