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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında cuma günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Wilfried Zaha'yı Leicester City'ye kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda bir yıldız daha takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 18:29
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Mauro Icardi (p) ve 90. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

Hatayspor'un 52. dakikada Joelson Fernandes ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

Süper Lig'in 2. haftasında cuma günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

Son olarak Championship ekibi Norwich City'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Wilfried Zaha ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

Geçtiğimiz sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Fildişili yıldızı renklerine bağlayan Cimbom, tecrübeli oyuncudan istediği katkıyı alamadı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

Galatasaray'ı Zaha'nın kiralık transferi için Leicester City ile anlaşma sağladığı ve 31 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gideceği öğrenildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha'nın ardından bir yıldız daha takıma veda ediyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

ZIYECH DE YOLCU

Beşiktaş ve Hatayspor maçlarındaki performansıyla beklentilerin çok altında kalan Hakim Ziyech'in de takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

Faslı oyuncunun menajeri Suudi Arabistan'da kulüp arıyor. Eğer bu olursa Ziyech'le de vedalaşılacak.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 2 maçta 147 dakika süre aldı.

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