Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında cuma günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Wilfried Zaha'yı Leicester City'ye kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda bir yıldız daha takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
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Hatayspor'un 52. dakikada Joelson Fernandes ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Süper Lig'in 2. haftasında cuma günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.
Son olarak Championship ekibi Norwich City'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Wilfried Zaha ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Fildişili yıldızı renklerine bağlayan Cimbom, tecrübeli oyuncudan istediği katkıyı alamadı.
Galatasaray'ı Zaha'nın kiralık transferi için Leicester City ile anlaşma sağladığı ve 31 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gideceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha'nın ardından bir yıldız daha takıma veda ediyor.
ZIYECH DE YOLCU
Beşiktaş ve Hatayspor maçlarındaki performansıyla beklentilerin çok altında kalan Hakim Ziyech'in de takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
Faslı oyuncunun menajeri Suudi Arabistan'da kulüp arıyor. Eğer bu olursa Ziyech'le de vedalaşılacak.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 2 maçta 147 dakika süre aldı.
Faslı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 9 milyon Euro.
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