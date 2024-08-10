Aslan'ın uyanışı

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu dün Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maçla başladı. Rams Park'a son 2 yılın şampiyonu apoletiyle gelen Aslan, mütevazı rakibini 2-1 yendi. Süper Kupa'daki Beşiktaş yenilgisinden sonra ligde de galibiyet gelmedi. Cim Bom b askılı başladı; 8'de Ziyech'in şutu, 10'da da İcardi'nin gol girişiminde Erce başarılıydı. Oyunu rakip sahada oynayan Aslan, 28'de Ziyech'le yine gole yaklaştı.

90'DA HAYAT BULDU

2. yarıya da baskılı başladı Aslan... 48'de Davinson, Erce'yi ve direkleri geçemedi, Abdülkerim'in kafa vuruşunda da Erce başarılıydı. 51'de Barış Alper geldi, karşı karşıya pozisyonda yan ağlara takıldı. G.Saray'ın tüm baskısına karşın Hatayspor 52'de Pedro'nun taşıdı, Fernandes'in bitirdiği atakla 1-0 öne geçti. Beraberlik için yüklenen ev sahibi, 80'de geçen yılın gol kralı Icardi'nin penaltısıyla 1-1'i buldu, 90'da da Batshuayi'nin hayat veren golü geldi: 2-1

MİCHY TARİHE GEÇTİ

Yeni transfer Michy Batshuayi, Süper Lig'de tarihe geçti. 70'te oyuna giren ve galibiyet golünü atan Belçikalı forvet, üç büyük kulübün formasını giyen ilk yabancı futbolcu oldu. Batshuayi, Beşiktaş'ta 33, Fenerbahçe'de de 46 lig maçına çıkmıştı

TRANSFER DÖNEMİ SÜRÜYOR

G.SARAY'DA yönetim kurulu üyesi Eray Yazgan, "Hocamız bize 3 tane pozisyonu özellikle vurguladı. 3 bölgeye kimsenin tartışmayacağı oyuncuları aldık. Transfer dönemi sürüyor. Gelen ve giden oyunculara göre, oyuncuların performansına göre fırsat transferleri yapabiliriz. Geçtiğimiz iki sene boyunca Erden Timur, canını dişine katıp Florya'da mesai harcadı. Futbol aklı ortak akıldır" dedi.

iDEAL KADRO SAHADA

Süper Lig'de açılış maçını evinde Hatayspor'la yapan Galatasaray'ın dünkü ilk 11'inde geçen sezonun şampiyon kadrosu vardı. Sağ bek Dubois dışında, geçen sezon ligde zirveyi alan oyuncular sahadaydı. Süper Kupa'daki Beşiktaş maçından farklı olarak Kerem Demirbay, Dubois, Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de yer aldı. Kerem Aktürkoğlu, Berkan, Kaan ve Nelsson bu sefer yedek kaldı. Ayrıca yeni transferler Michy Batshuayi, ve Gabriel Sara ilk kez bir lig maçında kadroda yer aldı. İki futbolcu maça yedek kulübesinde başladı. Sakatlığı bulunan bir diğer yeni transfer Elias Jelert ise kadroda yer almadı.

DUBOIS SÜRPRİZİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçında sürpriz tercih yaptı. Buruk kadroda düşünülmeyen gönderilmesi gündemde olan Fransız sağ bek Leo Dubois'e 11'de şans verdi