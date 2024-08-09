Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Davide Calabria...
Galatasaray, transfer görüşmelerine hız kesmeden devam ediyorken İtalyan oyuncudan aldığı yanıt ile sarsıldı. Sarı kırmızılı ekibin teklif sunduğu tecrübeli oyuncudan ne yanıt geldi. İşte ayrıntılar...
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İtalyan medyasına göre Galatasaray, Davide Calabria'ya teklifte bulunmuştu. İşte oyuncudan gelen yanıt...
Calabria, AC Milan altyapısında yetişen ve o günden beri siyah-kırmızılı formayı giyen 27 yaşında tecrübeli bir sağ bek oyuncusu olarak tanınıyor.
Önceki sezon çıktığı 41 maçta 1 gol ve 4 asist katkısında bulunmuştu.
İtalyan medyasının bildirdiğine göre tecrübeli oyuncu Galatasaray'ın teklifini reddetti ve kariyerine altyapısından yetiştiği Milan'da devam etmek istediğini belirtti.
Haberde; "Calabria, Milan'la yoluna devam etmek istiyor ve bu nedenle Türk ekibinden gelen bu teklifi hiç düşünmeden reddetti" denildi.
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