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Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Davide Calabria...

Galatasaray, transfer görüşmelerine hız kesmeden devam ediyorken İtalyan oyuncudan aldığı yanıt ile sarsıldı. Sarı kırmızılı ekibin teklif sunduğu tecrübeli oyuncudan ne yanıt geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 09:42
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Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Davide Calabria...

Galatasaray, transfer çalışmalarına hızla devam ederken öte yandan yaşadığı ayrılıklar ile de gündeme geliyor.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Davide Calabria...

Sarı kırmızılılarda son günlerde Kerem Aktürkoğlu'nun veda edip etmeyeceği konuşuluyordu.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Davide Calabria...

Yaşanan/yaşanması beklenen bir çok ayrılık ve başarısız transfer görüşmeleri üzerine bugün bir yeni kötü haber daha eklendi.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Davide Calabria...

İtalyan medyasına göre Galatasaray, Davide Calabria'ya teklifte bulunmuştu. İşte oyuncudan gelen yanıt...

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Davide Calabria...

Calabria, AC Milan altyapısında yetişen ve o günden beri siyah-kırmızılı formayı giyen 27 yaşında tecrübeli bir sağ bek oyuncusu olarak tanınıyor.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Davide Calabria...

Önceki sezon çıktığı 41 maçta 1 gol ve 4 asist katkısında bulunmuştu.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Davide Calabria...

İtalyan medyasının bildirdiğine göre tecrübeli oyuncu Galatasaray'ın teklifini reddetti ve kariyerine altyapısından yetiştiği Milan'da devam etmek istediğini belirtti.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Davide Calabria...

Haberde; "Calabria, Milan'la yoluna devam etmek istiyor ve bu nedenle Türk ekibinden gelen bu teklifi hiç düşünmeden reddetti" denildi.

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