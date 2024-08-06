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Süper Kupa sonrası dev neşter! Galatasaray'da 7 ayrılık...

Son dakika GS haberleri... Sarı kırmızılı takımda ciddi bir değişim ve dönüşüm başlıyor... Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçı sonrası tarihi karar! İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 14:06
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Süper Kupa sonrası dev neşter! Galatasaray'da 7 ayrılık...

Galatasaray sil baştan... Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 yenilen sarı kırmızılı ekip acil eylem planını devreye soktu.

Süper Kupa sonrası dev neşter! Galatasaray'da 7 ayrılık...

Buna göre birçok isimle vedalaşılacak ve takım bulmasalar dahi bazılarının gözünün yaşına bakılmayacak.

Süper Kupa sonrası dev neşter! Galatasaray'da 7 ayrılık...

Bileti kesilen bu isimlerden ikisi için de bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

Süper Kupa sonrası dev neşter! Galatasaray'da 7 ayrılık...

Öte yandan yeni sol bek arayışına başlayan Galatasaray, mevcutta oynaması beklenen Derrick Köhn'ü de satacak.

Süper Kupa sonrası dev neşter! Galatasaray'da 7 ayrılık...

İşte Köhn'ün yanı sıra sarı kırmızılıların 'takımdan ayrılabilir' raporu verdiği isimler:

Süper Kupa sonrası dev neşter! Galatasaray'da 7 ayrılık...

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifleri ise değerlendirmeye alacak.

Süper Kupa sonrası dev neşter! Galatasaray'da 7 ayrılık...

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez konusunda ise tok satıcı rolünde.

Süper Kupa sonrası dev neşter! Galatasaray'da 7 ayrılık...

NTV Spor'da yer alan habere göre; bu iki isim için minimum 30 milyon euro bonservis beklentisi var.

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