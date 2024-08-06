Süper Kupa sonrası dev neşter! Galatasaray'da 7 ayrılık...
Son dakika GS haberleri... Sarı kırmızılı takımda ciddi bir değişim ve dönüşüm başlıyor... Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçı sonrası tarihi karar! İşte detaylar...
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Öte yandan yeni sol bek arayışına başlayan Galatasaray, mevcutta oynaması beklenen Derrick Köhn'ü de satacak.
İşte Köhn'ün yanı sıra sarı kırmızılıların 'takımdan ayrılabilir' raporu verdiği isimler:
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifleri ise değerlendirmeye alacak.
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez konusunda ise tok satıcı rolünde.
NTV Spor'da yer alan habere göre; bu iki isim için minimum 30 milyon euro bonservis beklentisi var.
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