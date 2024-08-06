Galatasaray'a Laporte transferinde Real Madrid rakip oldu!
Galatasaray'da Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık hezimetin ardından gözler transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu noktada sol bekin yanı sıra sol stoper için sürpriz bir isim listeye eklendi. Galatasaray'ın gündemine aldığı yıldız için en büyük soru işareti ise oyuncuya Real Madrid'in de talip olması. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Tottenham, İspanyol oyuncu Reguilon'un ayrılmasına sıcak bakıyor. Aymeric Laporte transferinde ise Galatasaray, Real Madrid ile yarışacak.
Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşme bulunan İspanyol oyuncuya Arabistan'da futbol oynamak istemiyor.
Laporte için güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
Cimbom'un sol bek için gündeminde yer alan Sergio Reguilon'un Tottenham ile 2025 yılında sözleşmesi sona erecek.
İspanyol sol bek için güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro.
Tottenham oyuncuyu bu sezon kadroda düşünmüyor.
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