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Galatasaray'a Laporte transferinde Real Madrid rakip oldu!

Galatasaray'da Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık hezimetin ardından gözler transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu noktada sol bekin yanı sıra sol stoper için sürpriz bir isim listeye eklendi. Galatasaray'ın gündemine aldığı yıldız için en büyük soru işareti ise oyuncuya Real Madrid'in de talip olması. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 21:37
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Galatasaray'a Laporte transferinde Real Madrid rakip oldu!

Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında alınan hezimetin ardından Galatasaray yönetimi kadroya takviye yapmak için harekete geçti.

Galatasaray'a Laporte transferinde Real Madrid rakip oldu!

Defansta ve sol bekte yaşanan aksamalar nedeniyle sarı kırmızı takımın yöneticileri transfer girişimini hızlandırdı.

Galatasaray'a Laporte transferinde Real Madrid rakip oldu!

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Galatasaray, Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Aymeric Laporte ve Tottenham'da oynayan Sergio Reguilon'u kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'a Laporte transferinde Real Madrid rakip oldu!

Tottenham, İspanyol oyuncu Reguilon'un ayrılmasına sıcak bakıyor. Aymeric Laporte transferinde ise Galatasaray, Real Madrid ile yarışacak.

Galatasaray'a Laporte transferinde Real Madrid rakip oldu!

Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşme bulunan İspanyol oyuncuya Arabistan'da futbol oynamak istemiyor.

Galatasaray'a Laporte transferinde Real Madrid rakip oldu!

Laporte için güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

Galatasaray'a Laporte transferinde Real Madrid rakip oldu!

Cimbom'un sol bek için gündeminde yer alan Sergio Reguilon'un Tottenham ile 2025 yılında sözleşmesi sona erecek.

Galatasaray'a Laporte transferinde Real Madrid rakip oldu!

İspanyol sol bek için güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro.

Galatasaray'a Laporte transferinde Real Madrid rakip oldu!

Tottenham oyuncuyu bu sezon kadroda düşünmüyor.

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