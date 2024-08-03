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Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın, Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Gabriel Sara İstanbul'a geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 00:38 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 01:10
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Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı İstanbul'a geldi. Brezilyalı oyuncuyu taşıyan uçak, saat 21.30 dolaylarında Norwich Havalimanı'ndan havalandı ve 00.20 dolaylarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Sara'yı taşıyan uçakta Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'da yer aldı. Brezilyalı oyuncu, havalimanından çıktıktan sonra herhangi bir açıklamada bulunmazken kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin bugün gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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