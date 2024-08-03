Süper Kupa maçı öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Önemli ve değerli kupa. İki tane çok büyük takım oynayacak ve iki takım da kazanmak istiyor. İki takımda %100 hazır değil. Ancak %100 istek bekliyoruz oyunculardan. İki tane Türkiye'nin en çok kupa kazanan takımı tekrar kupa almak için yarışacak. Taraftarları bekliyoruz, iki takım taraftarları da güzel bir atmosfer oluşturacaktır. İnşallah bir kupa daha müzemize götürürüz" dedi.

HERKES BU MAÇLARI ÖZLEDİ

Henüz hazır olmadıklarının da altını çizen şampiyon teknik adam, "Herkes futbolu ve bu tip maçları özledi. Herkesi bu şölene bekliyoruz. Kaliteli geçmesi için en iyi futbolu oynamaya çalışacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Süper Kupayı bu sene de kazanmak istiyoruz. Sakatlığın olmadığı bir maç olsun. İki takım da hazır değil. Kazanan, bu sezonu kazanmayacak! Kaybeden, bu sezonu kaybetmeyecek! En hazır futbolcuları çıkarmaya çalışacağız. İnşallah öncelikle güzel maç olur" diye konuştu.

HOŞ GELDİN BRONCKHORST

Okan Buruk, ortak düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş teknik direktörü Bronckhorst'tan övgü dolu sözlerle bahsetti: "Birbirimizi analiz ediyoruz, Beşiktaş'ın son maçlarını izledik. Çok iyi bir takım, çok iyi transferler yaptılar. Giovanni van Bronckhorst'a hoş geldin diyorum, çok kariyerli bir teknik adam."

ELİAS JELERT FİNALDE YOK

Yeni sağ bek Jelert, bugünkü maçta sakatlığı nedeniyle yer almayacak. Teknik direktör Okan Buruk da bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Okan Buruk: "Elias Jelert'in ufak bir ağrısı oldu, riske etmek istemedik. Bir iki gün daha dinlenecek ve çalışmalara başlayacak. Davinson da yeni başladı."

BURUK: BİZE FARK ETMİYOR

TFF'nin yabancı VAR uygulamasını sonlandırması hakkında gelen soruya Buruk, şu yanıtı verdi: "Bana yine saha dışı soru geldi. VAR hakemi olsun, olmasın... Türk olsun, olmasın... Bize fark etmiyor. Yeni bir federasyon seçildi. Bunlar inşallah konuşulmaz, fayda sağlamıyor. Türk futbolu konuşulsun."

TRANSFERSİZ 11'LE SAHADA

G.Saray, Beşiktaş karşısında geçen sezonki 11'iyle çıkacak. Yeni sezon öncesinde 8 numara transferini henüz gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılılar, forvete Batshuayi'yi sağ beke ise Jelert'i transfer etti. Jelert sakatlığı nedeniyle yok. Batshuayi de maça yedek başlayacak. İlk 11 geçen sezonki isimlerden oluşacak.

SON 10 MAÇTA ASLAN ÜSTÜN

Son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 4 defa kazandı. 1 mücadele de taraflan eşitliği bozamadı.

Süper Kupa'da 3. Kez

Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Kupa'da üçüncü kez karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan iki finalden iki ekip de birer kupa sevinciyle ayrılmayı başardı.

İCARDİ'DEN 4 MAÇTA 5 GOL

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro İcardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 4 derbinin 3'ünde rakip fileleri havalandırırdı. İcardi, söz konusu bu maçlarda ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

İŞTE SÜPER KUPA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Silva, Semih, Immobile